পলাশবাৰীত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুৰ্দাবাদ, হেমাংগ ঠাকুৰীয়া মুৰ্দাবাদ দিলে কোনে?

ডিজিটেল সংবাদ,মিৰ্জাঃ মুখ্যমন্ত্ৰী ড.হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুৰ্দাবাদ,টংকেশ্বৰ ৰাভা গো বেক,বৰদুৱাৰ বাগানৰ ৰাইজক উচ্ছেদ কৰি ছেটেলাইট টাউনশ্বীপৰ প্ৰকল্প স্থাপন কৰা নচলিব,অসম চৰকাৰ হায় হায়, বিজেপি চৰকাৰ গো বেক,বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়া মুৰ্দাবাদ আদি শ্লোগানেৰে আজি পলাশবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰদুৱাৰ বাগানৰ মুদুকী অঞ্চল উত্তাল হৈ পৰে।
এই সমষ্টিটোৰ মুদুকী আঞ্চলিক জনজাতীয় হাইস্কুল খেলপথাৰত আজি বিয়লিৰ ভাগত নিখিল ৰাভা জাতীয় পৰিষদ আৰু বৰদুৱাৰ বাগান ভূমি পট্টন দাবী সমিতিৰ উদ্যোগত ভূমি পট্টা বিষয়ত আৰু নিখিল ৰাভা জাতীয় পৰিষদৰ শাখা সমিতি গঠন কৰাৰ উদ্দেশ্য অনুষ্ঠিত সভাত পুনৰ চেটেলাইট টাউনশ্বীপৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজ এইদৰে গৰজি উঠে।
এই উপলক্ষে নিখিল ৰাভা জাতীয় পৰিষদৰ বৰদুৱাৰ আঞ্চলিকৰ সভাপতি ইন্দেশ্বৰ ৰাভাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে ভূমি পট্টন দাবী সমিতিৰ মুখ্য আহ্বায়ক আদিত্য ৰাভাই। তেওঁ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰাৰ লগতে ভাষণ প্ৰদান কৰি দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰাৰ পিছতো চৰকাৰে বৰদুৱাৰত ছেটেলাইট টাউনশ্বীপ প্ৰকল্পৰ বাতিলৰ বিষয়ত কোনোধৰণৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নকৰাত ৰাইজ ক্ষুণ্ণ হৈ পৰাৰ কথা কয়।
মুখ্যমন্ত্ৰী ড.হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰিকল্পনাত GMDA ৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে পলাশবাৰীত উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিব বিচৰা প্ৰতিষ্ঠান সমূহলৈ নিবিদা বিচাৰি দিয়া বিজ্ঞাপনৰ পিছতেই পুনৰ শংকিত হৈ পৰে বৰদুৱাৰ বাগানৰ ৰাইজ। ইতিমধ্যে পলাশবাৰীৰ ভিতৰত অতি চৰ্চিত ঠাই হৈছে প্ৰস্তাৱিত বৰদুৱাৰ বাগানৰ চেটেলাইট টাউনশ্বীপ। চৰকাৰে এক বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰি কোনো ধৰণৰ নিৰ্দিষ্টকৈ ঠাইৰ নাম উল্লেখ নাই যদিও স্পষ্টভাৱে পলাশবাৰী বুলি উল্লেখ আছে।
কিন্তু শেহতীয়া কাণ্ড কাৰখানাবোৰৰ পৰা পলাশবাৰীত GMDA য়ে নিৰ্ধাৰিত কৰা ঠাইখিনি বৰদুৱাৰ বাগান বুলি ৰাইজ পতিয়ন গৈছে। যিটো কোনো পধ্যেই মানি নলয় বৰদুৱাৰ বাগানৰ ৰাইজে। ভূমি পট্টা প্ৰদানৰ বিপৰীতে খিলঞ্জীয়াক উচ্ছেদ কৰি খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি বহিৰাগতক গোটাই দিয়াৰ প্ৰচেষ্টাক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়াৰ লগতে প্ৰস্তাৱিত বৰদুৱাৰ বাগানত কোনোপধ্যেই চেটেলাইট টাউনশ্বীপ হ'বলৈ দিয়া নহ'ব বুলি হুংকাৰ দিয়ে।
আদিত্য ৰাভাই আনকি আগত বিধান সভা নিৰ্বাচনত উক্ত অঞ্চলত বিজেপি বৰ্জনৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে। উক্ত সভাতে পলাশবাৰীৰ বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়া,বিজেপি নেতা হিমাংশু শ্বেখৰ বৈশ্য,অনুপ কুমাৰ মেধি,হিতেশ কলিতা,ৰাজ্যপাল ৰমেন ডেকাৰ কন্যা তথা বিজেপিৰ নেত্ৰী আয়ুস্মিতা ডেকা,মাত নোলোৱা বিজেপি নেত্ৰী সুমন হৰিপ্ৰিয়াক চোকা ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ভূমি পট্টন দাবী সমিতিৰ মুখ্য আহ্বায়ক আদিত্য ৰাভাই।
নতুনকৈ বিধায়ক হোৱাৰ আশা কৰা ছট্টিশগড়ৰ ৰাজ্যপালৰ জীয়ৰী আয়ুস্মিতা ডেকাই বৰদুৱাৰ বাগান অঞ্চললৈ আহি ছেটেলাইট টাউনশ্বীপ বাবে জিএমডিএৰ কাম কাজ কৰিবলৈ ৰাইজক উৎসাহিত কৰাক লৈ ৰাভাই ডেকাক সকিয়নি দিয়ে। GMDAক সমৰ্থন কৰি GMDAৰ হৈ কাম কৰি পলাশবাৰীৰ উন্নয়ন কৰিম বুলি কৰা মন্তব্যত ডেকাক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়াৰ লগতে প্ৰাৰ্থীত্ব ঘোষণাৰ লগে লগে ডেকাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলিও কয় এইসকল জন জাতীয় লোকে।
আজিৰ সভাতে ১৯২৬ চনতে গঠন হোৱা নিখিল ৰাভা জাতীয় পৰিষদ পুনৰ সক্ৰিয় হৈ উঠিবলৈ নতুনকৈ শাখা সমিতি সমূহ গঠন কৰে। এই সভাতে ভূমি পট্টন দাবী সমিতিৰ সমন্বয়ক গজেন চন্দ্ৰ দাস, বিষয়ববীয়া ৰত্নেশ্বৰ ৰাভা, অৰুণ দিয়া, পখীৰাজ ৰাভা,ৰামচিং ৰাভা,উমাকান্ত ৰাভা,নৃপেন ৰাভাকে ধৰি বহু সংখ্যক পুৰুষ মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপি চৰকাৰক উৎখাত কৰাৰ হুংকাৰ দিয়ে। সদায়েই ৰাইজে বিপদৰ সময়ত এইদৰে ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকিব বুলি উল্লেখ কৰে।
লগতে নিখিল ৰাভা জাতীয় পৰিষদৰ কেন্দ্ৰিয় সমিতিৰ মুখ্য সম্পাদক তথা বৰদুৱাৰ ভুমি পট্টন দাবী সমিতিৰ মুখ্য সমন্বয়ক গোবিন্দ ৰাভাই ভাষণ প্ৰদান কৰি বিজেপি চৰকাৰক সমালোচনা কৰে।অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ উচ্ছেদ কৰি কোনোপধ্যেই ছেটেলাইট টাউনশ্বীপ প্ৰকল্প স্থাপন কৰিবলৈ নিদিয়ে বুলি ভাষণত উল্লেখ কৰে।
আনকি এই সভাতে কেইবাগৰাকী লোকে তেওঁলোকৰে জনগোষ্ঠীৰ একাংশ দালাল নেতা,ৰাইজৰ ভূমি চৰকাৰক গটাবলৈ উদ্যত হৈ থকা মধ্যভোগী ৰাভা হাছং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া টংকেশ্বৰ ৰাভাকো সকিয়াই দিয়ে। লগতে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই ছেটেলাইট টাউনশ্বীপৰ আনুষ্ঠানিক বাতিল ঘোষণা কৰা, অঞ্চলটোৰ এক, দুই আৰু তিনি এই তিনিওটা ৰাজহ গাওঁৰ ভূমিৰ পট্টা প্ৰদানৰ দাবী তুলি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে। শেষত অঞ্চলটোৰ ভূমি সম্পৰ্কীয় সমস্যা তথা জনজাতীয় লোকসকলৰ হৈ মাত মাতিবলৈ এখন আঞ্চলিক সমিতি গঠন কৰা হয়।