খনীন্দ্ৰ বৰ্ণিল ৰাভা সম্পাদিত "অতীন্দ্ৰিয় পোহৰৰ শংখধ্বনি" উন্মোচন...

ডিজিটেল সংবাদ,মিৰ্জাঃ পলাশবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰদুৱাৰ বাগান নিৱাসী কবি,প্ৰৱন্ধকাৰ, থলুৱা লোক-কৃষ্টিৰ গৱেষক তথা সমাজকৰ্মী শঙ্খৰাম ৰাভাই দীৰ্ঘদিন অসুস্থতাৰ অন্তত যোৱা ১০ জানুৱাৰীত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। তেওঁৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানত তেওঁৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই তেওঁৰ বাসগৃহত যুৱ লেখক খনীন্দ্ৰ বৰ্ণিল ৰাভা সম্পাদিত “অতীন্দ্ৰিয় পোহৰৰ শংখধ্বনি” নামৰ স্মৃতিগ্ৰন্থখনি উন্মোচন কৰা হয়।
এই সভাত সভাপতিত্ব কৰে ৰামসিংহ দীয়াই। স্মৃতিগ্ৰন্থ “অতীন্দ্ৰিয় পোহৰৰ শংখধ্বনি” উন্মোচন কৰে লোক-সংস্কৃতিৰ গৱেষক,বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ভূবিন ৰাভাই। শঙ্খৰাম ৰাভাৰ মৃত্যু স্বাভাৱিকতেই লোহাৰঘাট-চানডুবি অঞ্চলটোৰ বাবে এক বৃহৎ ক্ষতি বুলি মন্তব্য কৰে ভূবিন ৰাভাই। তেওঁ কয় যে- যিকোনো লেখা এটা লিখিব লাগে কাৰণেই তেওঁ লিখা নাছিল। তথ্য সমৃদ্ধ লেখা লিখি তেওঁ ভাল পাইছিল। সমাজখনৰ ভালৰ বাবে তেওঁ সদায় মাত মাতি আহিছিল।নৱ প্ৰজন্মই তেওঁৰ পৰা শিকিবলগীয়া বহুখিনি আছে। আজি আমাৰ মাজত শঙ্খৰাম ৰাভা নাই যদিও তেওঁৰ সৃষ্টিসমূহৰ মাজেৰেই আমি তেওঁক জীয়াই ৰাখিব লাগিব।
সম্পাদক খনীন্দ্ৰ বৰ্ণিল ৰাভাই কয় যে- ব্যক্তিগত জীৱনত শঙ্খৰাম ৰাভা আছিল এজন ব্যৱসায়ী। ব্যৱসায়ৰ লগে লগে সাহিত্য-চৰ্চাও তেওঁৰ জীৱনৰ এৰিব নোৱাৰা এক প্ৰধান অংশ আছিল। লোহাৰঘাট-চানডুবি অঞ্চলৰ বহু সমাজসেৱক,শিল্পী, সাহিত্যিকক নিজৰ লেখাৰ মাজেৰে মানুহৰ আগত পৰিচয় কৰাই দিছিল। বিশেষকৈ অঞ্চলটোৰ লোক-শিল্পীসকলক তুলি ধৰাৰ সেয়া আছিল তেওঁৰ অকৃত্ৰিম প্ৰয়াস। সভাত গোলাপ ৰাভাই স্কুলীয়া দিনৰ কথা কিছুমানেৰে শঙ্খৰাম ৰাভাক সোঁৱৰণ কৰে। এই সভাত ক্ৰমে দেবজিৎ নাফা, চাৰ্জেন ৰাভা মেগো, অজয় ৰাভা সমন্বিতে অঞ্চলটোৰ স্থানীয় ৰাইজ,বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। তেওঁৰ মৃত্যুত এক মিনিত মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰি তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই সভাৰ সামৰণি মৰা হয়।