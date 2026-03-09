চাবস্ক্ৰাইব কৰক

নুমলীগড়ত এদল গো-পালকৰ ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগঃ 'কামধেনু গাখীৰ বিক্ৰী কেন্দ্ৰ' মুকলি

সাম্প্ৰতিক সময়ত বজাৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰি অনা খাদ্য-সামগ্ৰীৰ ভেজাল কৰণৰ বিষয়টো প্ৰায়ে চৰ্চাত থাকে।

Asomiya Pratidin
ডিজিটেল সংবাদ, বোকাখাতঃ সাম্প্ৰতিক সময়ত বজাৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰি অনা খাদ্য-সামগ্ৰীৰ ভেজাল কৰণৰ বিষয়টো প্ৰায়ে চৰ্চাত থাকে। গাখীৰ আৰু ইয়াৰ পৰা উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰমে দৈ,পনীৰ, ক্ৰীম, মাৱা, ঘিউ আদিৰ ক্ষেত্ৰতো একেই অভিযোগ পোৱা যায়। তদুপৰি, বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অহা দুগ্ধজাত খাদ্য সামগ্ৰীসমূহে বজাৰ ভৰি থকাৰ সময়তে নুমলীগড়বাসীৰ বাবে আহিছে এক আশাৰ বতৰা। গোলাঘাট জিলাৰ নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ নাতিদূৰৰ তেলগৰমৰ ৩৯ নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ কাষত স্থানীয় একাংশ গো-পালকৰ দ্বাৰা আজি মুকলি কৰা হৈছে দুগ্ধজাত সামগ্ৰী বিক্ৰী কেন্দ্ৰ। 

গো-পালকসকলে নিজাববীয়া প্ৰচেষ্টাত উৎপাদন কৰা গাখীৰ আৰু দুগ্ধজাত সামগ্ৰীসমূহ ৰাইজৰ বাবে আগবঢ়াই দিয়াৰ লক্ষ লৈ এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে আজি মুকলি কৰি দিয়া হয় 'কামধেনু গাখীৰ বিক্ৰী কেন্দ্ৰ'। য'ত সতেজ গাখীৰ, পনীৰ, ক্ৰীম, দৈ,  ঘিউ, পেৰা আৰু চাহ পোৱা যাব। উল্লেখযোগ্য যে বিশিষ্ট সমাজকর্মী তথা কৃষক কাজিৰাম চেত্ৰীয়ে গো-পালনেৰে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰাৰ লগতে নতুন প্ৰজন্মৰ আগ্ৰহী যুৱক-যুৱতীসকলকো উৎসাহ যোগাই আহিছে। চেত্ৰীৰ নেতৃত্বত ইতিমধ্যে ৪ নং ৰংবঙৰ এটা অংশ, ৩ নং ৰংবং, বগামাটি, ১ নং ৰংবং, জেকচন আদি গাঁৱৰ উদ্যমী গো-পালকে ঐক্যবদ্ধভাৱে 'নীলকণ্ঠ দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি'ৰ গঠন কৰি কোনো চৰকাৰী সুবিধাৰ অবিহনেই সম্পূৰ্ণ নিজাববীয়া প্ৰচেষ্টাত গো-পালনেৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে। চেত্ৰীৰ নিজৰ ফাৰ্মখন এতিয়া প্ৰায় ৫০ জনী উন্নত জাতৰ গাই-গৰু আছে। নতুনকৈ তেওঁৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ প্ৰায় ১০ জন উদ্যমী যুৱকে নিজা প্ৰচেষ্টাৰে প্ৰায় ২০ জনী উন্নত জাতৰ গাই-গৰু কিনি আনি নিজেই পালন কৰি গাখীৰ উৎপাদন কৰি আহিছে। 'নীলকন্ঠ দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি'ৰ অধীনত বৰ্তমান দৈনিক প্ৰায় ২৫০ লিটাৰ গাখীৰৰ বিক্ৰী-বিতৰণ চলি আছে। এইক্ষেত্ৰত, পুৰৱী ডায়েৰীৰ লগতো সংযুক্ত হৈ গো-পালকসকলে দৈনিক গাখীৰ বিক্ৰী কৰি আহিছে। এতিয়া নিজাববীয়াকৈ গাখীৰৰ বজাৰ দখল কৰি উচিত মূল্যত সতেজ তথা বিশুদ্ধ গাখীৰ আৰু দুগ্ধজাত খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ লক্ষ্যৰে এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছে বুলি আজি সাংবাদিক তথা এজন গো-পালক চবিত বিষ্টই সদৰী কৰে। বিষ্টই আঁত ধৰা অনুষ্ঠানত নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ সামাজিক উন্নয়ন বিভাগৰ মুখ্য মহাপ্ৰৱন্ধক মিন্টু কুমাৰ সন্দিকৈয়ে ফিটা কাটি কামধেনু গাখীৰ বিক্ৰী কেন্দ্ৰৰ উদ্বোধন কৰাৰ লগতে স্থানীয় গো-পালকসকলৰ ঐক্যবদ্ধ প্ৰয়াসৰ শলাগ লয়।

বোকাখাত