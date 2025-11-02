জুবিনৰ নামত উছৰ্গিত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বায়ুসেনাৰ প্ৰথমটো এয়াৰ শ্ব'

ডিজিটেল সংবাদ,গুৱাহাটীঃ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত গীতটিৰ সুৰত ৯ নৱেম্বৰত গুৱাহাটীৰ লাচিত ঘাটত বায়ু সেনাৰ এয়াৰ শ্ব' প্রদর্শন কৰা হ'ব। এয়া হ'ব উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত বায়ুসেনাৰ প্ৰথমটো এয়াৰ শ্ব'।
বায়ু সেনাৰ এয়াৰ মার্চেল সুৰত সিং আৰু ৰবি কোটাই কালি দিছপুৰত এখন সংবাদ মেলত এই কথা প্রকাশ কৰে। এয়াৰ মাৰ্চেল সুৰত সিং আৰু ববি কোটাই কয় যে, বায়ু সেনাৰ ৯৩ সংখ্যক বায়ু সেনা দিৱস উদযাপনৰ অংশ হিচাপে ৯ নম্বেৱৰত দুপৰীয়া চাৰে ১২ বজাৰ পৰা দিনৰ দুই বজালৈ এয়াৰ শ্ব' প্রদর্শন কৰা হ'ব।
কেন্দ্রীয়ভাৱে অনুষ্ঠিত এই এয়াৰ শ্ব'ত ৰাফেল, মিগ, চুখয় আদিৰ দৰে ৭৫ খন বিমানে ভাগ লব। এই এয়াৰ শ্ব'ৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীত চাৰি-পাঁচ দিন বিমান উৰণৰ অনুশীলন কৰা হ'ব বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়ে। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ লগতে বৃদ্ধা শ্ৰমৰ আবাসীসকলক অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্রণ জনোৱা হৈছে।
গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰৰ নতুন পাৰ্কৰ পৰা ইচ্ছুক ব্যক্তিসকলে ফ্লাইং শ্ব' চাব পাৰিব। জনসাধাৰণে সুবিধা অনুযায়ী গুৱাহাটীৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰাও এই শ্ব'টো উপভোগ কৰিব পাৰিব। মহানগৰীৰ অশ্বক্লান্ত মন্দিৰৰ প্রাংগণত অতিথিৰ বাবে এয়াৰ শ্ব' চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সংবাদমেলত আৰক্ষী সঞ্চালক প্রধান হৰমিত সিঙে কয়, এই এয়াৰ শ্ব'ৰ বাবে নিৰাপত্তাৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।