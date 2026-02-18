চাবস্ক্ৰাইব কৰক

মোক যিমান বেয়াকৈ ক'ব পাৰিব সিমানেই গৌৰৱ গগৈৰ আপোন হ'বঃ ভূপেন বৰা

বিজেপিত ভূপেন বৰাৰ যোগদানৰ কথা মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰাৰ পাছত বুধবাৰে বৰাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু বিধায়ক মানৱ ডেকা। ভূপেন বৰাৰ সৈতে বৈঠকত বহে মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কগৰাকী। 

এই বৈঠকৰ পাছত কংগ্ৰেছ ত্যাগী ভূপেন বৰাই কয় যে পীযুষ হাজৰিকা আৰু মানৱ ডেকাই সৌজন্যতামূলকভাৱে সাক্ষাৎ কৰিলে।  লগতে তেওঁ কয়- ''কংগ্ৰেছে মোক সমালোচনা কৰাটো কোনো আচৰিত কথা নহয়। যিয়েই কংগ্ৰেছত প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিব তেওঁৱেই মোক বেয়াকৈ ক'ব লাগিব। গতিকে মীৰা বৰঠাকুৰে বেয়াকৈ কোৱাটো স্বাভাৱিক। যিমান বেয়াকৈ ক'ব পাৰিব সিমানেই আপোন হৈ পৰিব গৌৰৱ গগৈৰ। বিকি দত্ত আৰু ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ আৰম্ভ কৰিছে।''

ইফালে, ৫০ কোটি টকা প্ৰসংগত ভূপেন বৰাই কয় যে- ''মই পীযুষ হাজৰিকাকো কৈছোঁ, ৫০ কোটি টকা দিলে ৰাজহুৱাকৈ ল'ম। টেলিভিছনৰ সন্মুখত ৫০ কোটি টকা গ্ৰহণ কৰিম মই। সেই ধনেৰে দেউতাৰ নামত এখন ষ্টেডিয়াম বনোৱাৰ সপোন আছে মোৰ।''

