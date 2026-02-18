চাবস্ক্ৰাইব কৰক

দুদিনীয়া ভ্রমণসূচীৰে আজি অসমলৈ আহিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন

আজি অসমলৈ আহিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন। দুদিনীয়া ভ্রমণসূচীৰে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হ'ব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকী। 

ডিজিটেল ডেস্কঃ আজি অসমলৈ আহিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন। দুদিনীয়া ভ্রমণসূচীৰে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হ'ব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকী। 
দিনৰ ১ বজাত উপস্থিত হ'ব ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনবাৰী বিমান বন্দৰত। প্রায় দুহাজাৰ কাৰ্যকৰ্তা আৰু সাংস্কৃতিক কর্মীয়ে আদৰণি জনাব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনক ।

ইপিনে বিমান বন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকী খনিকৰ চাৰিআলিত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁক ১৫ টা সাংস্কৃতিক দলে আদৰণি জনাব। তাৰ পৰাই মানকটা খেলপথাৰত উপস্থিত হৈ ভাৰতীয় জনতা পার্টি, অসম প্ৰদেশৰ দ্বাৰা আয়োজিত পৃষ্ঠা প্রমুখৰ সন্মিলনত অংশগ্রহণ কৰিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে। প্রায় ২০,০৮৫ জন পৃষ্ঠা প্রমুখ এই সন্মিলনত উপস্থিত থাকিব। পৰৱৰ্তী পর্যায়ত ডিব্রুগড় জিলাৰ পুথিভঁৰাল প্রেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্রবুদ্ধ নাগৰিক সন্মিলনত অংশগ্রহণ কৰিব। 

সন্ধিয়া ৭ বজাত ডিব্ৰুগড় আৰু লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দলৰ প্ৰভাৰী, সহ-প্ৰভাৰী তথা কাৰ্যকৰ্তা সকলৰ সৈতে সাংগঠনিক বৈঠকত মিলিত হ'ব। অহা ১৯ ফোব্ৰুৱাৰীত পুৱা ৯.০০ বজাত বাৰেকুৰী নামঘৰত সেৱা আগবঢ়াব আৰু ১০ বজাত সৰ্বানন্দ সিংহৰ সমাধিত শ্রদ্ধাঞ্জলি জনাব। দিনৰ ১১ বজাত মনোহাৰী চাহ বাগিচাৰ অন্তৰ্গত এক বুথত দলীয় কার্যকর্তা সকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি অসম ভ্রমণ কাৰ্যসূচী সমাপ্ত কৰিব। ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি গৰাকীৰ এই ভ্ৰমণৰদ্বাৰা নিশ্চিতভাৱে দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক উৎসাহ যোগাব।

