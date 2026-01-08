গুৱাহাটীত বস্ত্ৰ মন্ত্ৰীৰ দুদিনীয়া সন্মিলন: বিনিয়োগ আৰু প্ৰযুক্তিগত উত্তৰণত গুৰুত্ব

ডিজিটেল ডেস্কঃ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ গুৱাহাটীত আজিৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কেন্দ্ৰীয় বস্ত্ৰ মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিঙৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সন্মিলন আৰম্ভ হ’ব। দেশৰ বস্ত্ৰ উদ্যোগক বিশ্বদৰবাৰত এক সুকীয়া পৰিচয় দিয়াৰ লক্ষ্যৰে আয়োজিত এই সন্মিলনত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ লগতে বিভিন্ন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ বস্ত্ৰ মন্ত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব।
এই দুদিনীয়া সন্মিলনত বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশৰ ওপৰত বিস্তৃত আলোচনা কৰা হ’ব।
নতুন নীতি আৰু বিনিয়োগ: উদ্যোগটোত অধিক বিদেশী আৰু ঘৰুৱা বিনিয়োগ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ নতুন নীতিৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰা।
ৰপ্তানি বৃদ্ধি: ২০৩০ চনৰ ভিতৰত ভাৰতীয় বস্ত্ৰৰ বিশ্বব্যাপী চাহিদা বৃদ্ধি কৰি এক শক্তিশালী ৰপ্তানি কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলা।
প্ৰযুক্তিগত উন্নয়ন: উন্নত প্ৰযুক্তি আৰু আধুনিক আন্তঃগাঁঠনিৰ জৰিয়তে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা।
বহনক্ষমতা আৰু উদ্ভাৱন: পৰিৱেশ অনুকূল উৎপাদন পদ্ধতি আৰু পৰম্পৰাগত বোৱা-কটাৰ সৈতে আধুনিক উদ্ভাৱনৰ সংমিশ্ৰণ।
কেন্দ্ৰীয় বস্ত্ৰ মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে, চৰকাৰৰ মূল লক্ষ্য হৈছে ২০৩০ চনৰ ভিতৰত ভাৰতক বস্ত্ৰ শিল্পৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ অন্যতম শীৰ্ষ দেশ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা। কেৱল উৎপাদন বৃদ্ধিয়ে নহয়, বৰঞ্চ এই খণ্ডৰ জৰিয়তে ব্যাপক নিযুক্তিৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰাটোও চৰকাৰৰ অগ্ৰাধিকাৰ।
উল্লেখ্য যে, সন্মিলনখনত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মন্ত্ৰীসকলে নিজ নিজ ৰাজ্যৰ কৌশলসমূহ বিনিময় কৰিব। বিশেষকৈ থলুৱা শিপিনীসকলৰ বিকাশ, পাৰম্পৰিক হস্তশিল্পৰ আধুনিকীকৰণ আৰু উদ্ভাৱনীমূলক পদক্ষেপসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব।