নামৰূপত বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিৰ অনুষ্ঠিত

ডিজিটেল ডেস্কঃ নামৰূপৰ দেৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত পুৱা ১০ বজাৰ পৰা এক বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিৰ অনুষ্ঠিত হয়। ডিব্ৰুগড়স্থিত Maeyes Foundation আৰু ৰেণু আই চেণ্টাৰৰ তত্বাৱধানত সদৌ অসম ভোজপুৰী পৰিষদ আৰু সদৌ চাহু বৈশ্য সন্মিলনৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা চকু চিকিৎসা শিবিৰত দুই শতাধিক ৰোগীক বিনামূলীয়া কৈ চকু পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে বিনামূলীয়াকৈ চছমাও বিতৰণ কৰে।
এই কাৰ্য্যসূচীত ভোজপুৰী পৰিষদ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ উপসভাপতি বালকৰণ গুপ্তা নামৰূপ অঞ্চলিকৰ ৰামকুমাৰ সৌৰাছিয়া চাহু বৈশ্য সন্মিলনৰ নামৰূপ সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰমিত গুপ্তা, সভাপতি দীনেশ গুপ্তা আৰু সম্পাদক অজয় গুপ্তা উপস্থিত থাকে। আনহাতে ৰেণু আই কেয়াৰ চেণ্টাৰৰ শিবিৰ সমন্বয়ক অমিত দেৱনাথ, চকু চিকিৎসক ক্ৰমে টিনা গগৈ, মনীষ ৰয় আৰু NGO ৰ বহুকেইগৰাকী কৰ্মকৰ্তা উপস্থিত থাকে।