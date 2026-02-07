নগাঁৱৰ ঘাঁহীত বিশ্ব শান্তিৰ বাবে ভাগৱত পাঠ, পালনাম অনুষ্ঠিত

ডিজিটেল সংবাদ, বেবেজীয়াঃ নগাঁও জিলাৰ ঘাঁহীত বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী, যুৱ নেতা ড অসীম কুমাৰ দাসৰ উদ্যোগত বিশ্ব শান্তিৰ বাবে তিনি দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ভাগৱত পাঠ আৰু পালনাম অনুষ্ঠিত হয়। শুক্ৰবাৰে পুৱা পৰিৱেশ নিকাকৰণৰ পাছত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে ড অসীম কুমাৰ দাসৰ পিতৃ-মাতৃৰ লগতে কেইবাজনো ভকত বৈষ্ণৱে। ইয়াৰ পাছতে পৰৱৰ্তী ভাগৱত পাঠ আৰম্ভ হয়। নগাঁও মৰিগাঁৱৰ কেইবাগৰাকীও পাঠকে ভাগৱত পাঠ শুভাৰম্ভ কৰাৰ পাছত অবিৰত ভাবে গোতেই নিশা ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ লগতে নিশালৈ পালনাম আৰু গুণমালা" কীৰ্তন হয়।
উল্লেখ্য যে , আজি বিয়লি ভাগত ভাগৱত পাঠ সম্পন্ন হোৱাৰ লগতে মহাপালনাম ৰ সামৰণি পৰিব। ইতিমধ্যেই ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠানত ভকত বৈষ্ণৱৰ উদুলি-মুদুলি পৰিবেশৰ লগতে আধ্যাত্মিক চেতনাই কৃষ্ণ নামৰ ধ্বনিৰে ঘাঁহী কলংপাৰত মুখৰিত কৰে।