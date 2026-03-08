চাবস্ক্ৰাইব কৰক

মিৰ্জাৰ আয়াত ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত 'আয়াত প্ৰতিভা সন্ধানী পৰীক্ষা'ৰ সফল সামৰণি

আয়াত ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ জীৱবিজ্ঞান বিভাগৰ প্ৰৱক্তা সংগীতা গোস্বামীয়ে আঁত ধৰা অনুষ্ঠানটিত বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক বন্দনা গোস্বামী ভাগৱতীয়ে আদৰণি বক্তব্য প্ৰদান কৰে।

ডিজিটেল সংবাদ,মিৰ্জাঃ আয়াত ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত আৰু দক্ষিণ কামৰূপ অঞ্চলৰ মিৰ্জাস্থিত আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান আয়াত ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ সহযোগত দক্ষিণ কামৰূপৰ প্ৰায় ৩৫ খন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ক সামৰি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত এক সুস্থ শৈক্ষিক প্ৰতিযোগিতাৰ সূচনা কৰাৰ উদ্দেশ্যে আয়াত প্ৰতিভা সন্ধানী পৰীক্ষাৰ আয়োজন কৰে। দুটাকৈ পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত এই পৰীক্ষাৰ আজি সফলতাৰে সামৰণি পৰে। 

WhatsApp Image 2026-03-08 at 5.53.08 PM (1)

পৰীক্ষাৰ অন্তত শিক্ষাৰ্থীসকলক অভিৰোচিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে এখনি বঁটা বিতৰণী সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আয়াত ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ জীৱবিজ্ঞান বিভাগৰ প্ৰৱক্তা সংগীতা গোস্বামীয়ে আঁত ধৰা অনুষ্ঠানটিত বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক বন্দনা গোস্বামী ভাগৱতীয়ে আদৰণি বক্তব্য প্ৰদান কৰে। উক্ত অনুষ্ঠানত আয়াত ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা সঞ্চালক অপূৰ্ব ভাগৱতীৰ,আয়াত ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ অধ্যক্ষ ড° মানসজ্যোতি গোস্বামীৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ সমূহ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী আৰু বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা সমবেত হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগতে অভিভাৱকসকল উপস্থিত থাকে। 

WhatsApp Image 2026-03-08 at 5.53.09 PM

উল্লেখ্য যে- এইবেলিৰ আয়াত প্ৰতিভা সন্ধানী পৰীক্ষাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰে পি.এম.শ্ৰী আঞ্চলিক হাইস্কুল, ফুলগুৰিৰ নৱনীতা তালুকদাৰ,দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰে শংকৰদেৱ হাইস্কুল বঙৰাৰ মঃ চামনুল হক,তৃতীয় স্থান লাভ কৰে শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন পলাশবাৰীৰ বিদিশা কলিতা, চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰে শংকৰদেৱ জাতীয় বিদ্যালয় কুকুৰমাৰাৰ বিবেকজ্যোতি কলিতা,পঞ্চম স্থান লাভ কৰে প্ৰাগজ্যোতি জাতীয় বিদ্যালয় লোহাৰঘাটৰ দীক্ষিতা দাস, ষষ্ঠ স্থান লাভ কৰে পশ্চিম ৰামচৰাণী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ নিয়ৰ দাস, সপ্তম স্থান লাভ কৰে তাতিবামা আঞ্চলিক হাইস্কুলৰ বৰ্ণালী চৌধুৰী,অষ্টম স্থান লাভ কৰে ছেইন্ট জনচ্ স্কুল লোহাৰঘাটৰ অবিনাশ দাস, নৱম স্থান লাভ কৰে মিৰ্জা ছোৱালী হাইস্কুলৰ ধৰিত্ৰী দাস আৰু দশম স্থান লাভ কৰে আয়াত ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল মিৰ্জাৰ সংগীতা মালীয়ে।  ইপিনে আয়াত ফাউণ্ডেশ্যনৰ সঞ্চালক অপূৰ্ব ভাগৱতীয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলক জ্ঞান অন্বেষণৰ দিশত নিজস্ব প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিবলৈ উদগণি যোগাই আৰু আয়াত ফাউণ্ডেশ্যনে ভৱিষ্যতেও শিক্ষাৰ্থীসকলক উপকৃত হ'ব পৰাকৈ আয়াত প্ৰতিভা সন্ধানী পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি যাব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। 

এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰধান শিক্ষক তথা অধ্যক্ষসকললৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি অনাগত দিনসমূহতো তেওঁলোকৰ পৰা দিহা-পৰামৰ্শৰ লগতে সদৰ্থক সহযোগিতাৰ কামনা কৰে। বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ড° মানসজ্যোতি গোস্বামীয়ে আয়াত ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলে এইবেলি সফলতাৰে ১০ বছৰীয়া যাত্ৰা পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি ঘোষণা কৰি বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিটো খোজত সহযাত্ৰী হোৱা প্ৰতিগৰাকী শুভাকাংক্ষীলৈ ধন্যবাদ জনায়। ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ নৱম আৰু একাদশ শ্ৰেণীৰ বাবে নামভৰ্ত্তিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভণি কৰাৰ লগতে পৰীক্ষাটিত স্থানপ্ৰাপ্ত শিক্ষাৰ্থীসকলক বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰে। আয়াত প্ৰতিভা সন্ধানী পৰীক্ষাৰ সমন্বয়ক তথা আয়াত ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰবক্তা অনুৰূপ মহন্তই পৰীক্ষাত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলক শুভেচ্ছা জনাই আৰু ভৱিষ্যতে সন্মুখীন হ'বলগীয়া ভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আয়াত প্ৰতিভা সন্ধানী পৰীক্ষাই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত আত্মবিশ্বাস গঢ়ি তুলিব বুলি মতপোষণ কৰে।শেষত বিদ্যালয়ৰ একাংশ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীয়ে বিদ্যালয়খনত অধ্যয়নকালৰ তেওঁলোকৰ কিছু অনন্য অভিজ্ঞতা দাঙি ধৰি বিদ্যালয়খনৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰে।

WhatsApp Image 2026-03-08 at 5.53.08 PM

মিৰ্জা