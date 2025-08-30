চিমেন চাপৰিত কংগ্ৰেছৰ 'ভোটাৰ অধিকাৰৰ যুৱ সন্মিলন'

ডিজিটেল সংবাদ,ধেমাজিঃ ধেমাজি জিলাৰ চিমেন চাপৰিত শনিবাৰে কংগ্ৰেছ দলৰ ভোটাৰ অধিকাৰৰ যুৱ সন্মিলন শীৰ্ষক এক বিশাল সন্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। বিজেপিৰ ভেটি কঁপাই চিমেনচাপৰি বিহু তলিত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ মাজতো পাঁচ দুই সহস্ৰাধিক লোক এই সন্মিলনত উপস্থিতিত থাকে।
এ আই চি চিৰ সাধৰণ সম্পাদক তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জীতেন্দ্ৰ সিং, সহকাৰী তত্বাৱধায়ক বিকাশ উপাধ্যায়, প্ৰাক্তন সাংসদ ডঃ ৰাণী নৰহ, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰাজীৱলোচন পেগু, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কোষধ্যক্ষ ডাঃ হেমহৰি প্ৰসন্ন পেগু, প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি জুবেৰ আলমৰ লগতে বহুতো শীৰ্ষ দলীয় নেতা আজিৰ সভাত উপস্থিত থাকে ।
বিজেপিৰ বিধায়ক ভূৱন পেগুৰ ভেটি কঁপাই ২০২৬ চনৰ ৰণডংকা বজাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে- কালি গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সভাখনক ফ্ল'প শ্ব' আখ্যা দি অসম কিদৰে বান মুক্ত হ'ব,অসম চুক্তিৰ ৬ নং দফা কেতিয়া কাৰ্যকৰী হ'ব, খিলঞ্জীয়াক কিয় উচ্ছেদ কৰা হ'ল আদি বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী জনক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে।
লগতে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতে অসমৰ বহু স্কুল-কলেজ বন্ধ হ'ল,হাস্পতালত নাই পৰ্যাপ্ত নাৰ্চ - চিকিৎসক। চিকিৎসকৰ অভাৱত অলপতে কিদৰে জি এম চি এইচত শিশু মৃত্যু হ'ল সকলোৱে জানে। এইখন চৰকাৰে কেৱল প্ৰাইভেট আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহক গুৰুত্ব দিয়ে বুলি মন্তব্য কৰি কংগ্ৰেছে সৰু সৰু মানুহক থলুৱা ঠিকাদাৰক গুৰুত্ব দিব বুলি মন্তব্য কৰে।
সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু পাকিস্তানৰ সম্পৰ্কৰ ওপৰত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খোদ কেইবাবাৰো বাংলাদেশলৈ যোৱা বুলি সদৰী কৰি বিজেপি শীৰ্ষ নেতাৰ নেতৃত্বত থকা ক্ৰিকেট বৰ্ডে ভাৰত পাক ক্ৰিকেট বাতিল নকৰে বুলি প্ৰশ্ন কৰে।
দুখীয়াৰ ঘৰ ভাঙি বিজেপি নেতা পালিনেতা-মন্ত্ৰী আৰু অ এছ ডিয়ে বিশাল বিশাল ৰিজ'ৰ্ট আৰু ঘৰ সজাইছে এই ক্ষেত্ৰত এছ অ পি নাই বুলি বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সমালোচনা মুখৰ হৈ পৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ।