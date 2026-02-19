চাবস্ক্ৰাইব কৰক

অসম মিত্ৰজোঁটত এআইইউডিএফ নাই আৰু থাকিবই নোৱাৰেঃ লুৰীণজ্যোতি গগৈ

আজি গুৱাহাটীৰ হোটেল গেট ৱে’ত বিৰোধী দলৰ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল। এই বৈঠকত কংগ্রেছক বাদ দি বিৰোধী মিত্র দলৰ নেতাসকল উপস্থিত আছিল।

ডিজিটেল ডেস্কঃ আজি হোটেল গেটৱে’ত অনুষ্ঠিত বিৰোধী দলৰ বৈঠকত এ আই ইউ ডি এফ দলৰ নেতা উপস্থিত থকা বুলি একাংশ সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল। ইয়াকে লৈ সামাজিক মাধ্যমত সৃষ্টি হৈছিল বিতৰ্কৰ। অৱশেষত সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অজাপৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে।

সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা এক বিবৃতিত লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে উল্লেখ কৰে যে, আজি গুৱাহাটীৰ হোটেল গে'টৱে'ত অনুষ্ঠিত হোৱা 'অসম'‍ মিত্ৰজোটৰ সভাত এ আই ইউ ডি এফ দলেও অংশগ্ৰহণ কৰা বুলি একাংশ সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰচাৰ হোৱা চকুত পৰিছে। এই বাতৰিটো মিছা আৰু ষড়যন্ত্ৰমূলক। অসম মিত্ৰজোঁটত এ আই ইউ ডি এফ নাই আৰু থাকিবই নোৱাৰে। অসম মিত্ৰজোটে কোনো সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে সহাবস্থান নকৰে - এইটো স্পষ্ট। 

উল্লেখযোগ্য যে, আজি গুৱাহাটীৰ হোটেল গেট ৱে’ত বিৰোধী দলৰ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল। এই বৈঠকত কংগ্রেছক বাদ দি বিৰোধী মিত্র দলৰ নেতাসকল উপস্থিত আছিল। অখিল গগৈ, লুৰীণজ্যোতি গগৈ, অজিৎ‍ ভূঞা, জগদীশ ভূঞা, মনোৰঞ্জন তালুকদাৰকে ধৰি উপস্থিত থকা নেতাসকলে মিত্রতাক লৈ কংগ্রেছৰ ভূমিকাক অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল। 

