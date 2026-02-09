LIVE UPDATES: 'পাকিস্তান লিংক' সন্দৰ্ভত কি ক'লে গৌৰৱ গগৈয়ে...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ৯ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৬। দিনৰ ১২বাজিল। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উত্থাপন কৰা পাকিস্তান লিংক সন্দৰ্ভত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ গৌৰৱ গগৈয়ে আয়োজন কৰিছে সংবাদমেল। গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত আয়োজিত এই সংবাদমেলত গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে উপস্থিত থাকে কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো নেতা।
- Feb 09, 2026 13:47 IST
মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাইছো তেওঁ মোৰ সংবাদমেল চাই আছেঃ গৌৰৱ গগৈ...
মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাইছো তেওঁ মোৰ সংবাদমেল চাই আছে। - গৌৰৱ গগৈক সংবাদমেলৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এক টুইটক এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে গৌৰৱ গগৈয়ে। তেওঁ লগতে কয় যে, তৰুণ গগৈৰ পৰিয়ালৰ ভাৱমূৰ্তি বিনষ্ট কৰাৰ বাবে এই ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।
- Feb 09, 2026 13:45 IST
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীওচোন পাকিস্তানলৈ গৈছেঃ গৌৰৱ গগৈ...
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীওচোন পাকিস্তানলৈ গৈছে। আমিও আইনী প্ৰক্ৰিয়া পালন কৰি পাকিস্তানলৈ গৈছিলো। তাত কি ভুল কৰিলো মই বুজি পোৱা নাই। বিজেপি আৰু বহু নেতা-মন্ত্ৰীও পাকিস্তানলৈ গৈছে। আইনীভাৱে কোনোবা এখন দেশলৈ যোৱাটো হয়তো ভুল হ'ব নোৱাৰে।
- Feb 09, 2026 13:33 IST
২০১২ৰ অক্টোবৰত বিয়া হৈছিল, জানুৱাৰীত তেওঁ পাকিস্তানলৈ যাব লগা হৈছিল...
২০১২ৰ অক্টোবৰত বিয়া হৈছিল, জানুৱাৰীত তেওঁ পাকিস্তানলৈ যাব লগা হৈছিল। মই কিয় তেওঁক অকলে যাবলৈ দিম? মই এনেকৈ পাকিস্তানলৈ যোৱাটোৱে ধুৰন্ধৰ হৈ গ'লো নেকি...
- Feb 09, 2026 13:31 IST
আমি সম্পূৰ্ণ আইনী প্ৰক্ৰিয়া পালন কৰিহে পাকিস্তানলৈ গৈছিলো...
আমি সম্পূৰ্ণ আইনী প্ৰক্ৰিয়া পালন কৰিহে পাকিস্তানলৈ গৈছিলো। ভিছা প্ৰক্ৰিয়াৰ সকলো নীতি পালন কৰি গৈছিলো বিদেশলৈ। পাকিস্তানলৈ আজিলৈকে কোনো মানুহ যোৱাই নাই নেকি?
- Feb 09, 2026 13:24 IST
মোৰ পত্নীৰ কোনো বেংক একাউন্ট পাকিস্তানত নাইঃ গৌৰৱ গগৈ...
মোৰ পত্নীৰ কোনো বেংক একাউন্ট পাকিস্তানত নাই। এয়া গোকাট মিছা কথা কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। যেতিয়া তেওঁ পাকিস্তানত আছিল, তেতিয়া বজাৰ-সমাৰ কৰিবলৈ তাত একাউন্ট প্ৰয়োজন হৈছিল। কিন্তু যেতিয়া পাকিস্তান এৰিলে তেতিয়াই সেই একাউন্ট ক্লজ কৰি দিয়া হৈছে। মোৰ পত্নীয়ে পোৱা দৰমহা পাকিস্তানৰ টকা নহয়। সেয়া এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকল্প। তাত ভিন্ন দেশে কাম কৰে।
- Feb 09, 2026 13:16 IST
২০১২ত নতুনকৈ বিয়া হৈছিল, তাৰপাছত...
২০১২ত নতুনকৈ বিয়া হৈছিল। পত্নীয়ে কামৰ বাবে পাকিস্তানলৈ যাব লগা হৈছিল। মই কি তেওঁৰ লগত গৈ ভুল কৰিলো নেকি? প্ৰথমে লাহোৰলৈ গৈছিলো। তাৰ পাছত টক্ষশীলালৈ গৈছিলো। তাৰ পৰা আহি সাংসদ হ'লো। সেই পাৰ্ছপট মোডী চৰকাৰৰ হাতত জমাও দিলো। মই পাকিস্তানলৈ যোৱাক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আপত্তি নাই। কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আপত্তি আছে।
- Feb 09, 2026 13:11 IST
হয়, ২০১২ত মই পাকিস্তানলৈ গৈছিলোঃ গৌৰৱ গগৈ...
২০১২চনত এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জলবায়ু প্ৰজেক্টৰ অধীনত কাম কৰিবলৈ তেওঁ এটা বছৰ পাকিস্তানত আছিল। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাত যিহেতু কাম কৰে গতিকে তেওঁ তালৈ যাব লগা হৈছিল। মই যিহেতু তেওঁৰ স্বামী, গতিকে মোৰ পত্নীয়ে তাত কেনেকৈ কাম কৰে, কেনেকৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰে সেয়া মই চোৱাতো কৰ্তব্য আৰু দায়িত্ব। গতিকে ময়ো তেতিয়া পাকিস্তানলৈ গৈছিলো। তাত অন্য কোনো কাৰণ নাইঃ গৌৰৱ গগৈ
- Feb 09, 2026 12:58 IST
মই মোৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত এনে কোনো কাম নকৰো যাৰ বাবে তৰুণ গগৈৰ নামত দাগ লাগিব পাৰেঃ গৌৰৱ গগৈ...
মই মোৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত এনে কোনো কাম নকৰো যাৰ বাবে তৰুণ গগৈৰ নামত দাগ লাগিব পাৰে। অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰতে মই সকলো এৰিছো। ৰাইজে জানে কোন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আৰু কোন কি আদৰ্শৰে চলে। ৰাইজে ২০২৬ত ইয়াৰ উত্তৰ দিব।
- Feb 09, 2026 12:53 IST
মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ এই সংবাদ মেল নহয়ঃ গৌৰৱ গগৈ...
মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ এই সংবাদ মেল নহয়। অসমৰ ৰাইজ আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাইহে এই সংবাদ মেল আয়োজন কৰিছো। মোৰ পত্নীয়ে নিজৰ দেশ এৰি ভাৰতত কাম কৰি আছে। মোৰ সন্তানক মোৰ পৰিবাৰেই ডাঙৰ কৰি আছে। ৰাজনৈতিক ব্যক্তি হিচাপে আমি পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰত থাকো। যেতিয়া মোৰ সন্তানৰ বয়স ১৮বছৰ হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকেই নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব তেওঁলোকে কি নাগৰিকত্ব ল'ব।
- Feb 09, 2026 12:50 IST
মই তৰুণ গগৈৰ সন্তান, মই লাচিত বৰফুকনৰ বংশৰঃ গৌৰৱ গগৈ...
মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ গুণ্ডা বাহিনীলৈ ভয় নকৰো। মই তৰুণ গগৈৰ সন্তান, মই লাচিত বৰফুকনৰ বংশৰঃ গৌৰৱ গগৈ
- Feb 09, 2026 12:46 IST
আপোনাৰ সন্তানৰ কথা ৰাজহুৱা কৰিবলৈ মোক বাধ্য নকৰাবঃ গৌৰৱ গগৈ...
মুখ্যমন্ত্ৰী ইমান তললৈ গ'ল যে, মোৰ ৫বছৰীয়া, ৯বছৰীয়া সন্তানকো টানি আনিছে। মই মুখ্যমন্ত্ৰীক সকিয়াই দিছো- আপোনাৰ লৰা-ছোৱালীৰ কথাও মই জানো। আপোনাৰ সন্তানৰ কথা ৰাজহুৱা কৰিবলৈ মোক বাধ্য নকৰাবঃ গৌৰৱ গগৈ...
- Feb 09, 2026 12:44 IST
সংবাদ মাধ্যম তথা ৰাইজে কৈছে এয়া হৈছে ভেল্কীবাজীঃ অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকত দেখাই এই কথা গৌৰৱ গগৈৰ...
'মই কৈছো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই অভিযোগ ছুপাৰ ফ্লপ। অখিল গগৈয়ে কৈছে এয়া বেহাৰবাৰী আউট পোষ্ট আৰু সংবাদ মাধ্যম তথা ৰাইজে কৈছে এয়া হৈছে ভেল্কীবাজী।' অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকত হাতত লৈ এই কথা ক'লে গৌৰৱ গগৈয়ে।
- Feb 09, 2026 12:40 IST
এছ আই টিৰ প্ৰতিবেদন ফাদিল হোৱাৰ বাবে মই ভাল পাইছোঃ গৌৰৱ গগৈ
এছ আই টিৰ প্ৰতিবেদন ফাদিল হোৱাৰ বাবে মই ভাল পাইছো। এই ফ্লপ শ্ব’ মুকলি হোৱালৈকে মই বাট চাই আছিলোঃ গৌৰৱ গগৈ...
- Feb 09, 2026 12:39 IST
মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু পৰিয়ালৰ দখলত আছে ১২হাজাৰ বিঘা মাটিঃ গৌৰৱ গগৈ...
মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু পৰিয়ালৰ দখলত আছে ১২হাজাৰ বিঘা মাটি। ৰাজ্যৰ ৪০হাজাৰ বিঘা মাটি আদানী, আম্বানী আৰু পতঞ্জলিক দি দিছে। এই সকলোবোৰ তথ্য আমি উলিয়াই অনাৰ বাবে এনে মিছা অভিযোগ আমাৰ বিৰুদ্ধে অনা হৈছে।
- Feb 09, 2026 12:37 IST
বিগত ৬মাহ এছ আই টিৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত কিয় শুই আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীঃ গৌৰৱ গগৈ...
গৌৰৱ গগৈয়ে সংবাদমেলত কয়- মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিগত ৬মাহ ধৰি এনে কাম কৰি থকাৰ কাৰণ হৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ বাঢ়ি অহা জনপ্ৰিয়তা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত ৬মাহৰ আগতেই প্ৰতিবেদনখন পৰিছে। তেওঁ ৬মাহ পঢ়িলে। তাৰ পাছত দেখিলে যে, তেওঁ উত্থাপন কৰা প্ৰতিটো অভিযোগ মিছা। সেয়েহে তেওঁ বিগত ৬মাহে নাটক কৰিলে। দেশৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি অহা এনে প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত বিগত ছমাহ কিয় শুই আছিল।
- Feb 09, 2026 12:32 IST
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে শিশু আইনৰ অধীনত আইনৰ কাষ চাপিব কংগ্ৰেছ...
গৌৰৱ গগৈৰ সন্তান কেইটাই কি দোষ কৰিলে ? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে শিশু আইনৰ অধীনত আইনৰ কাষ চাপিব কংগ্ৰেছ। এই সন্দৰ্ভত অচিৰেই আইনজ্ঞৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব কংগ্ৰেছে।
- Feb 09, 2026 12:28 IST
আমি ইমানদিনে ধৈৰ্য ধৰি আছিলো, কিন্তু আজি আমি উত্তৰ দিমঃ ৰকিবুল হুছেইন...
সংবাদমেলত সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে কয়- ভেক্লীবাজীত পৰিণিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই অভিযোগ। গৌৰৱ গগৈ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে নাম চৰ্চালৈ অহাৰ সময়তে অস্থিৰ হৈ এনে কাম কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গৌৰৱ গগৈৰ পৰিয়ালটোক অতি বেয়াকৈ ব্যক্তিগত আক্ৰমণ কৰিছে। সৰু লৰা-ছোৱালীকেইটাকো নেৰিলে। আমি ইমানদিনে ধৈৰ্য ধৰি আছিলো, কিন্তু আজি আমি উত্তৰ দিম। ইমানদিনে আমি আইনৰ আশ্ৰয় লোৱা নাছিলো। কিন্তু আমি যেতিয়া অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিছো, গতিকে আমি কিছু চিন্তা কৰিছো।স
- Feb 09, 2026 12:22 IST
এক কাহিনী ৰচনা কৰি সাধাৰণ ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত কৰিছেঃ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ, সাংসদ
সংবাদমেল আৰম্ভণিতে সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈয়ে ৰাখে বক্তব্য। নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিহে এনে ধৰণৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰা বুলি অভিযোগ কৰে সাংসদগৰাকীয়ে। এক কাহিনী ৰচনা কৰি সাধাৰণ ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে বুলি উত্থাপন কৰে সাংসদগৰাকীয়ে। বিজেপি চৰকাৰৰ দুৰ্নীতি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিয়ালৰ মাটি কেলেংকাৰী কংগ্ৰেছে পোহৰলৈ অনাৰ বাবেই এনে চক্ৰান্ত কৰা হৈছে বুলি কয় সাংসদ বৰদলৈয়ে।