গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডত উজ্বলিল লখিমপুৰৰ আস্থা শইকীয়া

ডিজিটেল সংবাদ, লখিমপুৰঃ গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডত উজ্বলিল লখিমপুৰৰ চেইণ্ট মেৰিজ স্কুলৰ আস্থা শইকীয়া। ASSAM NCC CRADED COR 72ৰ কেডাৰ লখিমপুৰৰ আস্থা শইকীয়াই গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডত অংশ গ্ৰহণ কৰি শ্ৰেষ্ঠ কেডেটৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।
লখিমপুৰৰ চেইণ্ট মেৰিজ স্কুলৰ ছাত্ৰী আস্থাই গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডত NFCৰ হৈ দেশৰ ভিতৰতে দশম শ্ৰেষ্ঠ কেডেটৰ খিতাপ অৰ্জন কৰে। উল্লেখযোগ্য যে, গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডত অংশগ্ৰহণৰ বাবে উত্তৰ-পূৰ্বৰ ৮৮ গৰাকী NCCৰ কেডেট নিৰ্বাচিত হৈছিল।
২০২৫ৰ মে’ মাহৰ পৰা দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অনুস্থিত দিঘলীয়া প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত আস্থা শইকীয়া নিৰ্বাচিত হয়। আস্থা শইকীয়াৰ এই সাফল্যত গৰ্বিত বিদ্যালয়ৰ পৰিয়াল।