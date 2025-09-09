সাময়িকভাৱে বন্ধ কাঠমাণ্ডু এয়াৰপ'ৰ্টঃ এয়াৰ ইণ্ডিয়া আৰু ইণ্ডিগ'ৰ সকলো বিমান বাতিল...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ছ’চিয়েল মিডিয়াত নিষেধাজ্ঞাৰ প্ৰতিবাদত মঙলবাৰে নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অলিৰ পদত্যাগৰ পিছত কাঠমাণ্ডুৰ ত্ৰিভুৱন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ সাময়িকভাৱে বন্ধ হৈ পৰে। ফলস্বৰূপে দিল্লীৰ পৰা কাঠমাণ্ডুলৈ যাবলগীয়া এয়াৰ ইণ্ডিয়া আৰু ইণ্ডিগ'ৰ সকলো বিমান বাতিল কৰা হয়।
কাঠমাণ্ডু অভিমুখে যোৱা ইণ্ডিগ'ৰ এখন বিমান লক্ষ্ণৌ বিমানবন্দৰলৈ ডাইভাৰ্ট কৰা হয়। কেৱল এয়াই নহয়, নেপালৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মঙলবাৰে ভাৰতৰ পৰা নেপাললৈ যোৱা ট্ৰাক অপাৰেটৰসকলে নেপাললৈ যোৱা ট্ৰাকসমূহো বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে।
উল্লেখ্য যে, ভাৰত-নেপালৰ ১৬ খন এণ্ট্ৰি পইণ্ট সীমান্তত সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে। আনহাতে বিমান বাতিল সন্দৰ্ভত এয়াৰ ইণ্ডিয়াই কয় যে, নেপালৰ পৰিৱৰ্তিত পৰিবৰ্তনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দিল্লী-কাঠমাণ্ডু-দিল্লী বিমান সেৱাৰ ৮খন বিমান বাতিল কৰিছে। বৰ্তমান মঙলবাৰৰ বাবেহে বিমান সেৱা বাতিল কৰা হৈছে।
বুধবাৰে পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কাঠমাণ্ডু বিমানবন্দৰ মুকলি হ’লে বিমান চলাচল পুনৰ আৰম্ভ কৰিব পৰা যাব। এয়াৰ ইণ্ডিয়াই পৰিস্থিতিৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। তেওঁলোকৰ বাবে তেওঁলোকৰ যাত্ৰী আৰু ক্ৰুৰ সুৰক্ষাই সৰ্বোচ্চ গুৰুত্বপূৰ্ণ। একেদৰে ইণ্ডিগ’ই কয় যে, কাঠমাণ্ডু বিমানবন্দৰ বন্ধ হোৱাৰ বাবে ভাৰতৰ পৰা কাঠমাণ্ডুলৈ অহা-যোৱা কৰা সকলো বিমান সেৱা বন্ধ কৰি দিছে।
ইণ্ডিগ’ই তেওঁলোকৰ যাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে। লগতে যদি কোনো যাত্ৰীয়ে বিকল্প বিমান বিচাৰে বা টিকটৰ ধন ঘূৰাই দিব বিচাৰে তেন্তে বিমান সংস্থাই তেওঁক সম্পূৰ্ণ সহায় আগবঢ়াব।
কাঠমাণ্ডু বিমানবন্দৰ পৰিচালনাৰ সৈতে যোগাযোগত আছে বিমান সংস্থাটো। বিমান বাতিলৰ বাবে বহু যাত্ৰী ভাৰতলৈ আহিবলৈ কাঠমাণ্ডুত অপেক্ষা কৰি আছে। বিমান সংস্থাটোৱে কয় যে বিমানৰ কাম আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকেও বিমান সেৱা আৰম্ভ কৰিব।