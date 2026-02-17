JEE (মেইনছ) পৰীক্ষাঃ ৯৯.৭৭% নম্বৰ প্ৰাপ্তিৰে ৰামানুজন উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সাফল্য

ডিজিটেল সংবাদ, নগাঁওঃ নগাঁৱৰ ৰামানুজন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আজিও জিলিকি উঠিছে JEE(মেইনচ)ৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত। যিটো পৰীক্ষাত অসমৰ ভিতৰতে ৯৯.৯৮ শতাংশ নম্বৰ সৰ্বোচ্চ স্থানত সেই পৰীক্ষাতে ৰামানুজন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰই ৯৯.৭৭ শতাংশ নম্বৰ প্ৰাপ্তিৰ অনুষ্ঠানটোৰ লগতে অঞ্চলটোলৈ কঢ়িয়াই আনিছে প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা।
সদ্য ঘোষিত জে.ই.ই. (মেইনচ) পৰীক্ষাৰ ফলাফলত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে অতি সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন শিক্ষানুষ্ঠানটোৰ। ৯৯.৭৭ পাৰ্চেন্টাইলেৰে বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থানপ্ৰাপ্ত প্ৰতীক সাহাৰ সফলতাত বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী আনন্দিতহোৱাৰ উপৰিও নগাঁও চহৰবাসীৰ মাজত বিয়পি পৰিছে সুখৰ বন্যা।
উল্লেখ্য যে, সদ্যঘোষিত এই ফলাফলত প্ৰতীক সাহাৰ লগতে আন ৪৭গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে কৃতিত্ব লাভ কৰি অন্য এক ইতিহাস খোদিত কৰিছে। কৃতিত্ব লাভ কৰা শিক্ষাৰ্থীসকল হৈছে-
প্ৰতীক সাহা ৯৯.৭৭(GEN)
কুসুম কাকতি ৯৯.৫৯(GEN-EWS)
দেৱশ্ৰী কাশ্যপ ৯৭.২৩(GEN)
অধিক পাল ৯৭.১৬(OBC-NCL)
মৃন্ময় বৰ্মন ৯৭.০৬(GEN)
হৃষিকেশ মহন্ত ৯৬.৮৯ (GEN)
নিকুঞ্জ সুত ৯৬.৩১(OBC-NCL)
ধৃতিমান বড়ো ৯৫.৯(ST)
মেহেজেবিন ছিদ্দিকা ৯৫.৯ (GEN)
মুহিত বৰ্মন ৯৫.৮২(SC)
চাৰজাহ চাহীল আহমেদ ৯৫.৪(GEN-EWS)
প্ৰীতমজিৎ দ'লে ৯৫.৩৯(ST)
বৰণ বিকাশ দেউৰী ৯৪.৭৮ (ST)
অৰ্ণব সিনহা ৯৪.৫(GEN)
ৰাহুল শৰ্মা ৯৪.১(GEN)
তনবীৰ এহছান ৯৪.০৯(GEN)
ৰাহুল কুমাৰ দাস ৯০.৩৭(SC)
নেইনা কাশ্যপ ৯০.০(SC)
অনুপজ্যোতি মালাকাৰ ৮৬.৮৮(SC)
ভাবাৰ্ণব নাথ৮৫.৯৪ (OBC-NCL)
প্ৰিয়াংশু প্ৰতীম সুত ৮৫.৯৪(GEN)
প্ৰিয়ংকি দাস ৮৫.৮৩(SC)
গৌৰৱ দাস ৮৫.৫৭ (SC)
দেবাশীষ ঘোষ ৮৫.৫৭ (OBC-NCL)
নীলাক্ষী ডেকা ৮৫.৫ (SC)
হিমাংশু গোস্বামী ৮৫.৩২ (GEN-EWS)
ত্ৰিপৰ্ণা হাজৰিকা ৮৫.৩১(GEN-EWS)
অভিনৱ নাথ ৮৪.২৭(OBC-NCL)
সুধাংশু খেতান ৮৩.৭৮ (GEN)
ঋষিৰাজ যুগী ৭৫.৫৭ (OBC-NCL)
আত্মবিশ্বাস, শ্ৰম আৰু একাগ্ৰতাৰ নিদৰ্শনেৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত ১৯ গৰাকীকৈ স্থান লাভ কৰা শিক্ষাৰ্থীৰে ২০২৩ বৰ্ষতো বিগত বৰ্ষবোৰৰ দৰে সফলতা অব্যাহত ৰখা ৰামানুজন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতিভাৰ স্বৰূপ পুনৰ বন্দিত হ'ল।
শিক্ষকসকলৰ নিয়মীয়া পাঠদান, বিদ্যালয়ৰ সাপ্তাহিক ম’ক টেষ্ট (MOCK TEST), ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ নিৰবিচ্ছিন্ন প্ৰচেষ্টা আৰু অভিভাৱকসকলৰ সহযোগে সফল কৰা পথত মানৱ সম্পদ সৃষ্টিৰ ইন্ধনেৰে অনুষ্ঠানটি দেশ আৰু জাতিৰ স্বাৰ্থত আৰু এখোজ আগুৱাই যাওক।