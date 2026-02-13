জামুগুৰিহাটত বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান...

ডিজিটেল সংবাদ,জামুগুৰিহাটঃ ডা° ভৱ দাস ফাউণ্ডেচন আৰু কন্যকা বহুমুখী পামৰ উদ্যোগত গুৱাহাটী হেলথ্ চিটী হাস্পতালৰ সহযোগত জামুগুৰিহাটৰ বাৰেচহৰীয়া সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় এক বৃহৎ বিনামূলীয়া এক চিকিৎসা শিবিৰ ৷ এই চিকিৎসা শিৱিৰত সহযোগীতা আগবঢ়ায় নদুৱাৰ সমষ্টিৰ ১৯ খন পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিৰ লগতে চতিয়া আৰু জামুগুৰি পৌৰ সভাই ৷
উল্লেখ্য যে,এই চিকিৎসা শিৱিৰটোত সমষ্টিটোৰ চাৰিশ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীক চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসকলে ৷ পূৱা চিকিৎসা শিবিৰটোৰ শুভ উদ্ধোধন কৰে নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই ৷ ইপিনে চিকিৎসা শিবিৰটোত ৰোগী সকলৰ সকলো ধৰণৰ ৰোগ পৰীক্ষা কৰি নিদান পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় ঔষধো বিনামুলীয়াকৈ যোগান ধৰা হয়৷