জামুগুৰিহাটত বিধংসী অগ্নিকাণ্ড

ডিজিটেল সংবাদ,জামুগুৰিহাটঃ জামুগুৰিহাটৰ দীপাটোলাত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। দেৱী প্ৰসাদ ভট্টৰায় নামৰ এজন লোকৰ বাসগৃহৰ কাষতে থকা এটা প্ৰকাণ্ড ধানখেৰৰ মেজিত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড।তৎমুহূৰ্ততে দাউ দাউকৈ ধানখেৰৰ মেজিটো জ্বলি উঠা প্ৰত্যক্ষ কৰি স্থানীয় ৰাইজে জামুগুৰি অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীক খৱৰ দিয়ে।
উল্লেখ্য যে, পলমকৈ হ'লেও অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপিত কৰে যদিও ইতিমধ্যেই ধানখেৰৰ মেজিটো ৮০ শতাংশই জ্বলি ভস্মিভূত হয়। এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডটোৰ পৰা কোনোমতে পৰিয়ালটোৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ।অৱশ্যে কিহৰ বাবে এই অগ্নিকাণ্ডসংঘটিত হ'ল তাৰ প্ৰকৃত কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই।