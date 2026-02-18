চাবস্ক্ৰাইব কৰক

জামুগুৰিহাটৰ বামুণীপামত আলি আ:য়ে লৃগাং উৎসৱ উদযাপন

জামুগুৰিহাটৰ বামুণীপাম গাঁৱত বুধবাৰে দিনজোৰাকৈ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ কৃষি ভিত্তিক উৎসৱ আলি আ:য়ে লৃগাং উদযাপন কৰা হৈছে৷

aliaelinganngg

ডিজিটেল সংবাদ, জামুগুৰিহাটঃ জামুগুৰিহাটৰ বামুণীপাম গাঁৱত বুধবাৰে দিনজোৰাকৈ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ কৃষি ভিত্তিক উৎসৱ আলি আ:য়ে লৃগাং উদযাপন কৰা হৈছে৷ বামুণীপামৰ যুৱক-যুৱতী তথা ৰাইজৰ দ্বাৰা আয়োজিত আলি আ:য়ে লৃগাং উৎসৱ উপলক্ষে পুৱাই সূৰ্য্য চন্দ্ৰ দেৱতাক আৰাধনা কৰি মাংগলিক নীতি-নিয়মেৰে মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আ:য়ে লৃগাং উদযাপন কৰা পৰিলক্ষিত হয়৷

প্ৰত্যেক বছৰৰ ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে এই উৎসৱ পালন কৰা হয়। বুধবাৰটোক মিচিংসকলে অতি শুভ আৰু লখিমী বুলি বিবেচনা কৰে। এই দিনটোৰ পৰাই তেওঁলোকে আহুধানৰ বীজ সিঁচিবলৈ আৰম্ভ কৰে। শস্যৰ অধিক উৎপাদন কামনা কৰিয়েই নৈপৰীয়া মিচিংসকলে এই উৎসৱ পালন কৰে। উৎসৱৰ দিনা ভাত, বৰা চাউল আগবঢ়াই 'দঞিপল' (সূৰ্য-চন্দ্ৰ)ৰ নাম লৈ স্তুতি গীত আওৰায়। 

এই স্তুতি গীত পূৰ্বপুৰুষৰ আত্মাক সন্তুষ্ট কৰাৰ কামনাৰে গোৱা হয়৷ লগতে শস্যৰ ক্ষেত্ৰত যাতে উৎপাদন ভাল হয় আৰু পৰিয়ালৰ সকলেৰে যাতে কুশল-মংগল হয় তাৰেই কামনাৰে এই প্ৰাৰ্থনা গোৱা হয়৷

সেইদিনা বৰা চাউলৰ 'পুৰাং'  কৌপাতত বান্ধি সিজোৱা ভাত ,মাছ, গাহৰিৰ মাংস,আপং আদিৰে ভোজনপৰ্ব কৰা হয়৷ এই উৎসৱত পৰ:আপং ব্যৱহাৰো কৰা হয় বুলি জনাই উদ্যোক্তাসকলে৷ দিনজোৰা কাৰ্য্যসূচীৰে আলি আ:য়ে লৃগাং কৰাৰ পাছতে নিশা বাৰেবৰণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হব বুলিও উদ্যোক্তাসকলে জানিবলৈ দিছে৷

