জামুগুৰিহাটৰ বৰদিকৰাইত আলি আঃয়ে লৃগাং উদযাপন

জামুগুৰিহাটৰ বৰদিকৰাই গাঁৱত আজি দিনজোৰাকৈ মিছিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ  কৃষি ভিত্তিক উৎসৱ আলি আঃয়ে লৃগাং উদযাপন কৰা হৈছে।

ডিজিটেল সংবাদ,জামুগুৰিহাটঃ  জামুগুৰিহাটৰ বৰদিকৰাই গাঁৱত আজি দিনজোৰাকৈ মিছিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ  কৃষি ভিত্তিক উৎসৱ আলি আঃয়ে লৃগাং উদযাপন কৰা হৈছে। বৰদিকৰাই উন্নয়ন সমিতি আৰু চিজন আজন যুৱক সংঘৰ সৌজন্যত আয়োজিত আলি আঃয়ে লৃগাং উৎসৱৰ পুৱাই সুৰ্য্য চন্দ্ৰ দেৱতাক আৰাধনা কৰি মাংগলিক নীতি নিয়মেৰে মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আঃয়ে লৃগাং উপলক্ষে যুৱক যুৱতী সকলক নাচিবাগি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰা দেখা গৈছে ৷ 

প্ৰত্যেক বছৰৰ ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে এই উৎসৱ পালন কৰা হয়। বুধবাৰটোক মিচিংসকলে অতি শুভ আৰু লখিমী বুলি বিবেচনা কৰে। এই দিনটোৰ পৰাই তেওঁলোকে আহুধানৰ বীজ সিঁচিবলৈ আৰম্ভ কৰে। শস্যৰ অধিক উৎপাদন কামনা কৰিয়েই  নৈপৰীয়া মিচিংসকলে এই উৎসৱ পালন কৰে। 

উল্লেখ্য যে, উৎসৱৰ দিনা ভাত, বৰা চাউল আৰু ছাই মদ আগবঢ়াই 'দঞিপল' (সূৰ্য-চন্দ্ৰ) ৰ নাম লৈ স্তুতি গীত আওৰায়।এই স্তুতি গীত পূৰ্ব্বপুৰুষৰ মৃত আত্মাক সন্তুষ্ট কৰাৰ কামনাৰে গোৱা হয় ৷ লগতে শস্যৰ ক্ষেত্ৰত যাতে উৎপাদন ভাল হয় আৰু পৰিয়ালৰ সকলেৰে যাতে কুশল-মংগল হয় তাৰেই কামনাৰেও এই প্ৰাৰ্থনা গোৱা হয় ৷ সেইদিনা বৰা চাউলৰ 'পুৰাং'  কৌপাতত বান্ধি সিজোৱা ভাত,মাছ,গাহৰিৰ মাংস,আপং আদিৰে ভোজন পৰ্ব্ব কৰা হয় ৷ এই উৎসৱত পৰ:আপং ব্যৱহাৰ কৰা হয় । এই আলি আঃয়ে লৃগাং উৎসৱ উপলক্ষে আজি পুৱাৰ পৰম্পৰাগত বিভিন্ন ধৰ্ম্মীয় কাৰ্য্যসূচীৰ পাছতে পতাকা উত্তোলন কৰে গাওঁ উন্নয়ন কমিটিৰ সভাপতি ভাষ্কৰ বৰাই। লগতে দিনজোৰা  কাৰ্য্যসূচীৰে আলি আ:য়ে লৃগাং পালন কৰাৰ পাছত নিশা বাৰেবৰণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব বুলিও উদ্যোক্তা সকলে জানিবলৈ দিয়ে। 

জামুগুৰিহাট