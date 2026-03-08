চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক ক্ষেত্ৰত প্ৰৱেশ কৰিব আমেৰিকাৰ 'স্পেচিয়েল ফৰ্চে'

আমেৰিকা-ইজৰাইল-আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত চলি থকা যুদ্ধৰ আজি নৱম দিন।

ডিজিটেল ডেস্কঃ আমেৰিকা-ইজৰাইল-আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত চলি থকা যুদ্ধৰ আজি নৱম দিন। মিছাইল, ড্ৰোনৰ আক্ৰমণত মিডিল ইষ্ট কঁপি থকাৰ সময়তে ইজৰাইলে ইৰাণৰ আৰু লেবনানত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছে। ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে পশ্চিম এছিয়াত থকা আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ ঠিকনাসমূহতো মিছাইল আৰু ড্ৰোণেৰে কৰিছে আক্ৰমণ।

ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদমাধ্যমৰ খবৰ অনুসৰি, ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক ক্ষেত্ৰসমূহত প্ৰৱেশ কৰিব আমেৰিকাৰ স্পেচিয়েল ফৰ্চে। ৪৫০ কিলোমিটাৰ ইউৰেনিয়াম নিজৰ কব্জাত কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে আমেৰিকাই।

আনহাতে, ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰিছে যে- আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে পুনৰ যুদ্ধবিৰতিৰ আহ্বান জনাইছে। কিন্তু এতিয়া এয়া সম্ভৱ নহয়। স্থায়ী সমাধান অবিহনে তথা ইৰাণৰ নাগৰিকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আমি যুদ্ধ কৰিব লাগিব।উল্লেখযোগ্য যে, যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা বৰ্তমানলৈ ইৰাণৰ প্ৰায় ১২০০ নাগৰিকে হেৰুৱাইছে প্ৰাণ। ইফালে, লেবনানত ৭০ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে।

ইয়াৰ উপৰি ইজৰাইত প্ৰায় ১২গৰাকী নাগৰিকৰৰ মৃত্যু হৈছে যুদ্ধৰ ফলত। লগতে আমেৰিকাৰো ৬গৰাকী সেনা জোৱান শ্বহীদ হয়।

