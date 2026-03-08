আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসত স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন "কুশল প্ৰেৰণা"ৰ বিশেষ পদক্ষেপ

ডিজিটেল সংবাদ, গুৱাহাটী : স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা "কুশল প্ৰেৰণা"ৰ উদ্যোগত আৰু সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ মহিলা কোষৰ সহযোগত আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস উপলক্ষে আয়োজিত এই স্বাস্থ্য সজাগতা শিবিৰত অঞ্চলটোৰ শতাধিক মহিলা তথা ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে।অনুষ্ঠানত ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ অংক'লজী বিভাগৰ মূৰব্বী চিকিৎসক ডাঃ নীলাক্ষী মহন্ত, ডা০ ভৱেশ কুমাৰ দাস, গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ জ্যেষ্ঠ স্বাস্থ্য বিষয়া ড০ প্ৰীতম কুমাৰ দাস প্ৰমুখ্যে "কুশল প্ৰেৰণা" স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাৰ সম্পাদক ৰাতুল দাস, সভাপতি মৃগাংক ওজা, সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ড০ বেদব্ৰত শইকীয়া প্ৰমুখ্যে আন কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে।
অনুষ্ঠানৰ সতে সংগতি ৰাখি এক নাৰী সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজক বিনামূলীয়াকৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে বিভিন্ন দৰৱো বিতৰণ কৰে।