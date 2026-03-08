চাবস্ক্ৰাইব কৰক

বীৰাংগনা আঞ্চলিক মহিলা মঞ্চ আমৰাঙ্গা বৰিহাটৰ সন্মিলিত তিনিআলি সংঘত নাৰী দিৱস পালন

বীৰাংগনা আঞ্চলিক মহিলা মঞ্চ আমৰাঙ্গা বৰিহাটৰ উদ্যোগত দেওবাৰে সন্মিলিত তিনিআলি সংঘত নাৰী দিৱস পালন কৰা হয়। এই নাৰী দিৱসৰ আঁত ধৰে ৰুণু বৰ্মনে।

এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভাত সভাপতিত্ব কৰে প্ৰতিভা দাসে। উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে সম্পাদিকা ৰুমী চৌধুৰীয়ে। এই দিৱসত এই সংঘৰ সভাপতি বিপিন দাস,সম্পাদক অনিল মালীয়ে নাৰী দিৱসৰ তাৎপৰ্য বৰ্ণনা কৰে। মুখ্য বক্তা হিচাপে ছয়গাঁও মহাবিদ্যালয়খনৰ প্ৰৱক্তা ড০ ৰীণা কলিতাই অংশগ্ৰহণ কৰি নাৰীৰ মাজত থকা বিভিন্ন সমস্যাৰ বিষয়ত ভাষণ প্ৰদান কৰে। 

এই দিৱসৰ আৰম্ভণিতে এই মহিলা মঞ্চৰ দ্বাৰা সমবেত সংগীত পৰিৱেশন কৰা হয়। পিচত প্ৰশ্নাময়ী দাস,চিকন দাসে একক অভিনয়, অৰ্চনা শইকীয়া,বিজুলী দাস,মঞ্জু কলিতা,ৰুণু বৰ্মণে কবিতা,গীত মাত পৰিৱেশন কৰে। লগতে কবি,সাংবাদিক মিলন মহন্তই অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁৰ কলহ কবিতাটি পাঠ কৰে। শেষত সম্পাদিকা ৰুমী চৌধুৰী আৰু সভানেত্ৰী প্ৰতিভা দাসৰ ভাষণেৰে এই দিৱসৰ সফল সামৰণি পৰে।

আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস