বালিপৰাৰ ৰৌমাৰীত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস উদযাপন

ডিজিটেল সংবাদ, জামুগুৰিহাট : বালিপৰাৰ খনামুখৰ ৰৌমাৰীত শ্ৰীগনেশ কীৰ্তন সংঘ ৰৌমাৰী ব্লকৰ উদ্যোগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস উদযাপন কৰা হয়। উদ্যোক্তা সূৰ্য্য ৰায়ে আঁত ধৰা অনুষ্ঠানটিত নাৰী দিৱস উপলক্ষে প্ৰায় বিশ গৰাকী বৰ্ষীয়ান মহিলাক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয়।

ইয়াৰ পিছতে গাঁওৰ যুৱতী সকলৰ মাজত দৌৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰি স্থানপ্ৰাপ্তসকলক পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয়। অনুষ্ঠানত কন কন শিশুসকলে গীত নৃত্য পৰিবেশন কৰি  ৰাইজক আপ্লুত কৰে।

নাৰী দিৱসৰ অনুষ্ঠানটিৰ বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে ৰৌমাৰী গাওঁ পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী জীনামণি দেবী সদস্যা উমা ভুজেল
সমাজসেৱক কেশৱ উপাধ্যায়,সমাজসেৱী  প্ৰিছকা তপ্ন, ৰৌমাৰী হৰিহৰ মন্দিৰ কমিটিৰ সভাপতি  ৰণ বাহাদুৰ বৰাল সম্পাদক মানসিং কটোৱাল, গাওঁ প্ৰধান কৃষ্ণ চেত্ৰীৰ লগতে বিভিন্ন কীৰ্তন সংঘৰ সভাপতি সম্পাদকে ধৰি গণ্য মাণ্য ব্যক্তি সকল । শ্ৰী গণেশ কিৰ্তন সংঘৰ সভাপতি শ্যাম কটোৱালে অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণকাৰী সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে।

