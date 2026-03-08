চাবস্ক্ৰাইব কৰক

গহপুৰত চাও চেঙৰ উদ্যোগত আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস পালন

গহপুৰৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন "চাও চেং"ৰ উদ্যোগত দেওবাৰে দিনজোৰা কাৰ্য্যসূচীৰে আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস উদযাপন কৰা হয়।

ডিজিটেল সংবাদ, গহপুৰ : গহপুৰৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন "চাও চেং"ৰ উদ্যোগত দেওবাৰে দিনজোৰা কাৰ্য্যসূচীৰে আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস উদযাপন কৰা হয়। গহপুৰ পৌৰসভাৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এই নাৰী দিৱসৰ কাৰ্য্যসূচীৰ ৰাজহুৱা সভাত সভাপতিত্ব কৰে চাও চেঙৰ সভানেত্ৰী বিজুমণি বৰাই।

চাও চেঙৰ সম্পাদিকা আগমণি সেন গুপ্তাই উদ্যেশ্য বাখ্যা কৰা সভাখনত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি সুলেখিকা তথা নিবন্ধকাৰ কাবেৰী গোস্বামীয়ে ভাষণত কয় যে, নাৰীবাদ কোনো প্ৰতিযোগিতা নহয়, য'ত কোনোৱে কাৰোবাতকৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ বা পিছ পেলাই যোৱাৰ কচৰৎ কৰিব। সমাজ এখনৰ দায়িত্ব পুৰুষ-নাৰী উভয়েই ভগাই ল'লে সমাজ এখনৰো ভাৰসাম্য যথেষ্ট ৰক্ষা পৰে।

কৰ্মৰ বিভাজনৰ জৰিয়তে লিংগ পৰিচয় গঢ় দিয়া প্ৰৱণতা আজিৰ সমাজত নাইকিয়া হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি কাবেৰী গোস্বামীয়ে ভাষণত আৰু কয় - প্ৰতিবছৰে আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস উদযাপনৰ জৰিয়তে লিংগ পৰিচয়ৰ ধাৰণাক নসাৎ কৰি সমাজৰ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধৰ্মীয়, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক আদি ক্ষেত্ৰত সমমৰ্য্যদা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া উচিত। চাও চেঙৰ বিষয়ববীয়া লীনা শইকীয়া বৰা আৰু মিতালী হাজৰিকা মুছাহাৰীয়ে আঁত ধৰা সভাখনত হেলেম ৰাজহ চক্ৰৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া নমিতা বৰাই নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে ভাষণ প্ৰদান কৰি নাৰী শক্তিক একত্ৰিত কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত চাও চেঙে লোৱা পদক্ষেপক শলাগ লয়।

উত্তৰ লখিমপুৰ বালিকা মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপিকা তথা বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কৰ্মী কৰিশ্মা হাজৰিকা বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকা সভাখনত বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ অৰিয়েণ্ট ফ্লাৱাৰ জুনিয়ৰ কলেজৰ পৰিচালন সঞ্চালিকা মিনা দেৱী ৰাজপুত, বিশ্বনাথ জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী সুনীতা তাঁতি আৰু বিশিষ্ট সমাজসেৱীকা বিৰজা হাজৰিকা আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি ভাষণ প্ৰদান কৰে। উক্ত সভাত বৃহত্তৰ হেলেম অঞ্চলৰ এগৰাকী আদৰ্শ মাতৃ তথা বিশিষ্ট সমাজসেৱী মামণি শৰ্মাক ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰদান কৰা হয় চাও চেঙৰ জীৱন জোৰা সাধনা বঁটা।

তদুপৰি উক্ত সভাত গহপুৰৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতি আৰু সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ বৰঙণি আগবঢ়াই অহা কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট মহিলা আৰু আদৰ্শ মাতৃক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। সেই অনুসৰি লক্ষী ভৰালী,পপী মুদৈ,মালবিকা শৰ্মা,ঝৰ্ণা নাথ, জয়া বৰা,বৈজয়ন্তী বৰা,পূৰ্ণিমা দিহিঙীয়া,লিলি বৰদলৈ, ৰূপালী বৰুৱা, দিপা হাজৰিকা, মিৰা বৰা,জয়ন্তী গগৈ আৰু ৰুমী গোহাঁইক চাও চেঙে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে।

ইপিনে নাৰী দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি চাও চেঙে অনুষ্ঠিত কৰা "সকলো নাৰীৰ বাবে অধিকাৰ, সমতা আৰু সবলীকৰণ" শীৰ্ষক বিষয়ৰ ৰছনা প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম স্থান প্ৰাপ্ত পল্লৱী নেওগ বৰা(বিহপুৰীয়া),ঋতুস্মিতা গগৈ(মিছামাৰী) আৰু ৰঞ্জিতা মিলি(টকৌবাৰী)ক উক্ত সভাত পুৰস্কৃত কৰা হয়। ধৰ্মপ্ৰাণ মহিলা সাবিত্ৰী বৰুৱাই সভাৰ আৰৰম্ভনিতে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে। ইয়াৰ পিছত ধেনুধৰাৰ সংযোগ দিহানামৰ এটি দলে পৰিৱেশন কৰা এটি দিহানামৰ জৰিয়তে সভাৰ আনুষ্ঠানিকতা আৰম্ভ কৰা হয়।

