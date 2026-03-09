চে'ড আৰু দক্ষিণ ধেমাজি পঞ্চায়তৰ উদ্যোগত আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস উদযাপন

ডিজিটেল সংবাদ, ধেমাজি : দেশৰ অন্যান্য ঠাইৰ লগতে দেওবাৰে ধেমাজিতো আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস উদযাপন কৰা হয় ৷ ধেমাজিৰ অগ্ৰহণী বে-চৰকাৰী অনুষ্ঠান আৰ্থ-সামাজিক বিকাশ সংস্থা চমুকৈ চে'ড আৰু দক্ষিণ ধেমাজি গাঁও পঞ্চায়তৰ উদ্যোগত দিনজোৰা কাৰ্য্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস।
উক্ত কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণিতে গছপুলি ৰোপন কাৰ্য্যসূচীৰে দিৱসৰ শুভাৰম্ভণি কৰে ধেমাজি জিলা পৰিষদ সদস্যা প্ৰণিতা গগৈয়ে। ইয়াৰ পাছতেই অনুষ্ঠিত হোৱা মহিলাসকলৰ মাজত "লুকাই থকা প্ৰতিভা বিচাৰি" শীৰ্ষক প্ৰতিযোগিতাত মহিলাসকলে ৰুচি অনুযায়ী নৃত্য গীত অভিনয় আদি পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰি অনুষ্ঠানটো জীপাল কৰি তোলে।
দক্ষিণ ধেমাজি গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি ৰুণজুন পাতিৰ বৰপাত্ৰগোঁহাইৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা মুকলি সভাত চিলাপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক তুলতুল ফুকনে নিৰ্দিষ্ট বক্তাৰ ভাষণ প্ৰদান কৰে। চেড'ৰ সঞ্চালক নবজ্যোতি দত্তই আদৰণি ভাষণ ৰখা উক্ত মুকলি সভাত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ক্ৰমে ধেমাজি নগৰ উন্নয়ন প্ৰাধীকৰণৰ অধ্যক্ষ তোলন কোঁৱৰ, ধেমাজি জিলা পৰিষদ সদস্য প্ৰণিতা গগৈ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ধেমাজি জিলা সভাপতি ৰূপা কামান, অসম যুৱ পৰিষদ, ধেমাজি জিলা সভাপতি ডিম্পল গগৈ আদি।
এই সভাতে পুৰুষৰ সহায় অবিহনে স্বাৱলম্বী হৈ নিজৰ সন্তানক সুশিক্ষা প্ৰদান কৰি সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হোৱা এগৰাকী সাধাৰণ মহিলাক "তেজস্বিনী বঁটা" নামেৰে এক বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। এইবাৰ দক্ষিণ ধেমাজিৰ মাটিখোলা গাঁৱৰ স্নিগ্ধা দত্তক ২০২৬ বৰ্ষৰ তেজস্বিনী বঁটা প্ৰদান কৰাৰ লগতে পৰৱৰ্তী সময়ত এই বঁটাৰ ধাৰবাহিকতা ৰক্ষা কৰা হব বুলি চেড'ৰ তৰফৰ পৰা জানিবলৈ দিয়ে।
এই সভাতে ধেমাজি জিলা পানী আৰু অনাময় সমিতিয়ে জলজীৱন মিছনৰ অধীনৰ পানীযোগান আঁচনিৰ পানী ব্যৱহাৰ সমিতিৰ দুগৰাকী সফল সভাপতি আৰু এগৰাকী জলমিত্ৰ মুঠ তিনি গৰাকী মহিলাক নাৰী দিৱসৰ উপলক্ষে পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰে। চেড'ৰ মুখ্য সমন্বয়ক ৰুমী বৰগোঁহাইয়ে আঁত ধৰা সভাখনত চেড"ৰ কৰ্মী ৰুবুল চুতীয়া, হৰকান্ত নৰহ, পল্লৱী গগৈ, জ্ঞানজ্যোতি দত্ত, হেমন্ত বৰ্মণ, লিণ্টন দিহিঙ্গীয়া, চেড'ৰ শুভাকাংখী পিটি চুতীয়া, দক্ষিণ ধেমাজি গাঁও পঞ্চায়তৰ সকলো ৱাৰ্ড সদস্য, আৰু সকলো কৰ্মচাৰী উপস্থিত থাকে।