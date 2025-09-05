১২কোটি গ্ৰাহকক লৈ পূৰ্বতকৈ অধিক শক্তিশালী হৈছে ভাৰতৰ ডাকঘৰ বেংকিং ব্যৱস্থা...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ইণ্ডিয়ান ডাক পেমেণ্টছ বেংকৰ নেটৱৰ্ক ভাৰতত ১,৬৫,০০০ ডাকঘৰলৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছে আৰু ইয়াৰ গ্ৰাহকৰ সংখ্যা ১২ কোটিতকৈও অধিক। ইয়াৰে ৮০ শতাংশ ভাৰতৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ। আনহাতে উপভোক্তা হৈছে ৫৯ শতাংশ মহিলা।
উল্লেখ্য যে, আৰম্ভণিৰ পৰাই বেংকটোৱে ১.৬৪ লাখৰো অধিক ডাকঘৰ আৰু প্ৰায় ২ লাখ ডাকঘৰৰ নেটৱৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। আঠ বছৰ পূৰ্বে ২০১৮ চনৰ ১ ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতীয় ডাক ব্যৱস্থাই সাধাৰণ জনতাৰ বিশেষকৈ গ্ৰাম্য ভাৰতৰ মাজলৈ এক সুলভ আৰু সুলভ বেংকিং ব্যৱস্থা অনাৰ দৃষ্টিভংগীৰে ইণ্ডিয়া পোষ্ট পেমেণ্টছ বেংক নীৰৱে আৰম্ভ কৰিছিল।
ইণ্ডিয়া পোষ্ট পেমেণ্টছ বেংকে ডিজিটেল চেভিংছ একাউণ্ট, স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধা থকা বেংক একাউণ্ট, ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰেন্সফাৰ, পেঞ্চন পেমেণ্ট আৰু ক্ৰেডিট সুবিধাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেৱা আগবঢ়ায়। পেমেণ্ট বেংকে সীমা অতিক্ৰম কৰি ৰেমিটেন্স,আধাৰ-সক্ষম পেমেণ্ট সেৱা আৰু ৰুপে ভাৰ্চুৱেলডেবিট কাৰ্ডৰদৰে সেৱাও নিজৰ বিত্তীয় সেৱাৰ পৰ্টফলিঅ’ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে।
গ্ৰাম্য গ্ৰাহকৰ বিভিন্ন প্ৰয়োজনীয়তাৰ উপৰিও ইণ্ডিয়া পোষ্ট পেমেণ্টছ বেংকে ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখিছে। বিভিন্ন পটভূমিৰ পৰা অহা বৃহৎ সংখ্যক গ্ৰাহকৰ সহজতাৰ বাবে বেংকটোৱে দেশৰ বিভিন্ন ভূগোলৰ ১৩টা ভাষাত সেৱা আগবঢ়ায়।
ভাৰতৰ গ্ৰাম্য অঞ্চল সেৱা আগবঢ়োৱাৰ বাবে বেংকটোৱে ভাৰতৰ অষ্টম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত ভাৰতৰ নেতৃত্বৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীনৰেন্দ্ৰ মোডীয়েএক্সত এক পোষ্টত কয়, “চৰকাৰৰ অভূতপূৰ্ব প্ৰচেষ্টাৰে আমাৰ বিনম্ৰ ডাকঘৰটো আৰ্থিক অন্তৰ্ভুক্তিৰ আগজাননী হৈ পৰিছে। @IndiaPostOffice আৰু @IPPBOnline ৰ সহায়ত ভাৰতৰ ডাক ব্যৱস্থা এতিয়া বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ দুৱাৰমুখী বেংকিং নেটৱৰ্ক, মৰ্যাদা আৰু সৱলীকৰণ নিশ্চিত কৰিছে।”