ভাৰতৰ সবাতোকৈ ওখ অট্টালিকাটো নিৰ্মাণ হ'ব ক'ত?

ডিজিটেল ডেস্কঃ ভাৰতত অচিৰেই নিৰ্মাণ হ'ব দেশৰ সবাতোকৈ ওখ অট্টালিকাটো। হাৰিয়ানাই গুৰুগ্ৰামৰ সমীপৰ দ্বাৰকা এক্সপ্ৰেছৱে’ৰ কাষত ১০০০ একৰ গ্ল’বেল চিটি প্ৰকল্পত ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ অট্টালিকা নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে।
বিশ্বমানৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু নগৰ পৰিকল্পনাৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনক বিশ্বব্যাপী ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’বলৈ ঠেলি দিয়াৰ বাবে এই অভিলাষী প্ৰচেষ্টা চলাইছে হাৰিয়ানা চৰকাৰে। হাৰিয়ানাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰাও নৰবীৰ সিঙৰ উদ্ধৃতি দি হিন্দুস্তান টাইমছে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি প্ৰকল্পটো বৰ্তমান প্ৰস্তাৱ আৰু প্ৰস্তাৱৰ অনুৰোধ (আৰ এফ পি) পৰ্যায়ত আছ। নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াও আৰম্ভ হোৱা নাই।
খবৰ অনুসৰি এই ভৱনটোক মিশ্ৰিত ব্যৱহাৰৰ ল্যাণ্ডমাৰ্ক হিচাপে পৰিকল্পনা কৰা হৈছে, ইয়াত প্ৰিমিয়াম অফিচ স্থান, গ্ল’বেল কৰ্পৰেট মুখ্য কাৰ্যালয়, আতিথ্য, আৰু ৰাজহুৱা স্থানৰ সুবিধা থাকিব। ইয়াৰ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যৰ বাহিৰেও বিষয়াসকলে এই গাঁথনিটোক এটা বিবৃতি প্ৰকল্প হিচাপে লয় যিয়ে হাৰিয়ানাৰ ক্ৰমবৰ্ধমান অৰ্থনৈতিক আকাংক্ষা আৰু দ্ৰুত নগৰীয়া বিৱৰ্তনক প্ৰতিফলিত কৰে।
১২০ লাখ বৰ্গমিটাৰতকৈ অধিক বিল্ড-আপ এলেকাৰ সৈতে গ্ল’বেল চিটিয়ে প্ৰায় ১০ লাখ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ আকৰ্ষণ কৰিব বুলি প্ৰকল্প কৰা হৈছে। সিঙে কয়, ‘ভাৰতৰ আটাইতকৈ ওখ অট্টালিকাৰ প্ৰস্তাৱ আৰু ই এছ জিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, বহনক্ষমতা আৰু অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধিৰ ওপৰত প্ৰবল গুৰুত্ব আৰোপ কৰি গ্ল’বেল চিটিক হাৰিয়ানা আৰু এনচিআৰৰ বাবে এক পৰিৱৰ্তনশীল নগৰ উন্নয়ন হিচাপে পৰিকল্পনা কৰা হৈছে।
ছিংগাপুৰ, জাপান, ইউৰোপীয় সংঘ আৰু ডুবাইৰ পৰা শিকি অহাৰ ভিত্তিত এই প্ৰকল্পটোৰ ডিজাইন কৰা হৈছে আৰু সকলো অট্টালিকাতে ২৪/৭ বিদ্যুৎ আৰু পানী যোগান নিশ্চিত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। এই প্ৰকল্পটোৱে ৫.২ লাখৰো অধিক চাকৰিৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে ২০০ৰো অধিক বহুজাতিক কোম্পানীক ৰখাৰ সম্ভাৱনা আছে।