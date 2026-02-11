চাবস্ক্ৰাইব কৰক

চিআইডি, জিলা আয়ুক্তৰ তদন্তত ডা০ তাৰাপ্ৰসাদ দাসৰ জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ জালিয়াতিৰে উলিওৱা বুলি প্ৰমাণিত

ডিজিটেল সংবাদ, গুৱাহাটী : দুৰ্নীতিৰ সদাগৰ, অসম লোকসেৱা আয়োগৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডা০ তাৰা প্ৰসাদ দাসৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও স্তৰত তদন্ত চলি থকাৰ সময়তে নিজকে ধোৱা তুলসীৰ পাত সজাবলৈ উঠিপৰি লাগিছে ৷ অনুসূচিত জাতিৰ লোক নোহোৱাৰ পিছতো নিশাৰ ভিতৰতে ভুৱা অনুসূচিত জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ উলিয়াই নিৰ্বাচন খেলিব খোজা ড০ তাৰাপ্ৰসাদ দাসক আমি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰি অহাৰ কথা সংবাদমেলযোগে অৱগত কৰে অনুসূচিত জাতি সংগ্ৰামী পৰিষদ, অসমৰ বিষয়ববীয়াই ৷ 

সংগঠনটোৰ সভাপতি সঞ্জীৱ দাস, মুখ্য উপদেষ্টা পৱিত্ৰ হাজৰিকা আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক জগমোহন দাসে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কয়- ইতিমধ্যে তেওঁ যে ভুৱা নথিৰে জালিয়াতি কৰি জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ উলিয়াইছিল সেই কথা চিআইডিৰ তদন্তত প্ৰমাণিত হৈছে ৷ তেনে সময়তে আমাৰ এটা বাতৰি দৃষ্টিগোচৰ হৈছে ৷

যোৱা ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক কাকতত ডা০ তাৰাপ্ৰসাদ দাসৰ জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই কোনোধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি বাতৰি প্ৰকাশ হৈছে ৷ এই বাতৰি সম্পূৰ্ণ মনেসজা আৰু ভিত্তিহীন। উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই কোনোধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি কোৱাটো এটা ক্ষমতা সম্পন্ন বিভাগক হেয় প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে ৷ 

আৰটিআইৰ তথ্যৰ মতে আমাৰ সংগঠনৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত যোৱা ১৮/৮/২৫ ইংৰাজী তাৰিখে eCF No. 689771/44 পত্ৰ যোগে বৰপেটা আয়ুক্তক তদন্ত কৰি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ অসম চৰকাৰৰ সামাজিক ন্যায় আৰু সৱলীকৰণ বিভাগে নিৰ্দেশ দিছিল ৷ বৰপেটা জিলাৰ আয়ুক্ত মহোদয়ে CMS 186/2021/2459 পত্ৰ যোগে আমাক শুনানিৰ বাবে মাতিছিল।

যোৱা ৯/৯/২০২৫ ইং তাৰিখত তাৰা প্ৰসাদ দাস যে অনুসূচিত জাতিৰ লোক নহয় আৰু ভুৱা তথ্য দি যে প্ৰমাণ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিছিল সাক্ষ্যৰ সময়ত আমাৰ সংগঠনে আয়ুক্ত মহোদয়ক নথিসহকাৰে যুক্তি দিও ৷ বৰপেটা জিলা অনুসূচিত জাতি পৰিষদ আৰু আমাৰ সংগঠনে লিখিত আকাৰত সকলো তথ্য দাখিল কৰোঁ। ডা০ তাৰা প্ৰসাদ দাসেও CMS/2021/2459 দিনাংক ১৬/৯/২৫ তাৰিখে শুনানিত আত্মপক্ষ সমৰ্থনত লিখিত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে।

জিলা আয়ুক্ত মহোদয়ে সকলো তথ্য চালিজাৰি যোৱা ৪/১০/২০২৫ ইংৰাজী তাৰিখে CAG -1/2022/324 নং পত্ৰযোগে তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে সামাজিক ন্যায় আৰু সৱলীকৰণ বিভাগক ৷ তদন্তৰ প্ৰতিবেদনত ডা০ তাৰাপ্ৰসাদ দাসে ভয়ংকৰ জালিয়াতিৰে জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ উলিয়াইছিল বুলি উল্লেখ কৰি অসম চৰকাৰক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল।

সামাজিক ন্যায় আৰু সৱলীকৰণ বিভাগৰ পত্ৰৰ ভিত্তিত মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত গঠন কৰা ৰাজ্যিক পুনৰীক্ষণ সমিতিয়ে চিআইডি চাইবাৰ চেলক জালিয়াতিৰ পুনৰ তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ চিআইডিৰ ডিএছপি অৰুন্ধতী দেৱীয়ে eCF No 3212158/2023/65 dtd 1/12/2026 তাৰিখে ডা০ তাৰা প্ৰসাদ দাস যে অনুসূচিত জাতিৰ নহয় সেই কথা তদন্তৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছে ৷

উক্ত পত্ৰৰ ভিত্তিত অনুসূচিত জাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা সম্প্ৰদায় বিভাগৰ সঞ্চালক মহোদয়ে দুৰ্নীতিৰ নায়ক তাৰা প্ৰসাদ দাস যে অনুসূচিত জাতিৰ নহয় আৰু তেখেতে কি উদ্দেশ্য আগত ৰাখি অনুসূচিত জাতিৰ নোহোৱা সত্ত্বেও জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ উলিয়াছিল তাৰ কাৰণ দৰ্শাবলৈ জাননী দিছে ৷ ইমানে নহয় তাৰা প্ৰসাদ দাসৰ বিৰুদ্ধে কিয় আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ’ব তাক লৈ কাৰণ দৰ্শাবলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে ৷

অচিৰে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিত তাৰা প্ৰসাদ দাসৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধমূলক গোচৰ ৰুজু কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ আমাৰ সংগঠনেও মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিত তাৰা প্ৰসাদ দাসৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধমূলক গোচৰ ৰুজু কৰি গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী উত্থাপন কৰিছো বুলি বিবৃতিত উল্লেখ কৰে ৷

তেনে সময়তে তাৰাপ্ৰসাদ দাসৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰা হোৱা নাই বুলি প্ৰকাশ পোৱা কাৰ্য দুৰ্ভাগ্যজনক৷ বাতৰিত প্ৰকাশ পোৱা তথ্য সত্য নহয় ৷ ৰাজ্যিক পুনৰীক্ষণ সমিতি, চিআইডিক লৈ ভুল তথ্য প্ৰকাশ পাইছে৷ ১৯৯৪ চনৰ ০২ আগষ্টৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ-কুমাৰী মাধুৰী পাতিল বনাম অতিৰিক্ত আয়ুক্ত (১৯৯৪ ৬ এছচিচি ২৪১) গোচৰক লৈ দিয়া নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰা হৈছে৷ এইগৰাকী তাৰাপ্ৰসাদ দাসে পূৰ্বে নিৰ্বাচনৰ খেলাৰ সময়ত আয়োগক ভুৱা তথ্য দাখিল কৰিছিল ৷ তাৰ বিৰুদ্ধেও শীঘ্ৰে আইনী ব্যৱস্থা লোৱা হ’ব৷ যাতে তেওঁ পুনৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰে বুলি সংবাদমেলত উল্লেখ কৰে ৷  

