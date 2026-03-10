চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

আইএএচ বিষয়া ইন্দ্রেশ্বৰ কলিতাৰ ৫.৬৪ কোটি টকাৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

IAS বিষয়া ইন্দ্রেশ্বৰ কলিতাৰ ৬টা স্থানৰ ৫.৬৪ কোটি টকাৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত। EDয়ে বাজেয়াপ্ত কৰে অসম চৰকাৰৰ তদানীন্তন সচিব গৰাকীৰ সম্পত্তি।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
vfshsjhbdj
  • IAS বিষয়া ইন্দ্রেশ্বৰ কলিতাৰ ৬টা স্থানৰ ৫.৬৪ কোটি টকাৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত
  • EDয়ে বাজেয়াপ্ত কৰে অসম চৰকাৰৰ তদানীন্তন সচিব গৰাকীৰ সম্পত্তি
  • ইন্দ্রেশ্বৰ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিছিল মুখ্যমন্ত্রীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী কোষে
  • ২০০০চনৰ পৰা ২০১৮লৈকে সামঞ্জস্যহীন আয়ৰ অধিকাৰী হৈছিল ইন্দ্রেশ্বৰ কলিতা
  • আয়ৰ উৎসতকৈ যি হাৰ আছিল ১৩১% অধিক
  • CM ভিজিলেন্সৰ অভিযোগনামাত প্রকাশ পাইছিল এই তথ্য
  • পত্নী আৰু পৰিয়ালৰ আন লোকৰ নামতো সম্পত্তি কৰিছিল ইন্দ্রেশ্বৰ কলিতাই
  • ইন্দ্রেশ্বৰ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে তদন্ত
চি এম ভিজিলেন্স