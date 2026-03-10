আইএএচ বিষয়া ইন্দ্রেশ্বৰ কলিতাৰ ৫.৬৪ কোটি টকাৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

New Update
- IAS বিষয়া ইন্দ্রেশ্বৰ কলিতাৰ ৬টা স্থানৰ ৫.৬৪ কোটি টকাৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত
- EDয়ে বাজেয়াপ্ত কৰে অসম চৰকাৰৰ তদানীন্তন সচিব গৰাকীৰ সম্পত্তি
- ইন্দ্রেশ্বৰ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিছিল মুখ্যমন্ত্রীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী কোষে
- ২০০০চনৰ পৰা ২০১৮লৈকে সামঞ্জস্যহীন আয়ৰ অধিকাৰী হৈছিল ইন্দ্রেশ্বৰ কলিতা
- আয়ৰ উৎসতকৈ যি হাৰ আছিল ১৩১% অধিক
- CM ভিজিলেন্সৰ অভিযোগনামাত প্রকাশ পাইছিল এই তথ্য
- পত্নী আৰু পৰিয়ালৰ আন লোকৰ নামতো সম্পত্তি কৰিছিল ইন্দ্রেশ্বৰ কলিতাই
- ইন্দ্রেশ্বৰ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে তদন্ত