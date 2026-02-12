চাবস্ক্ৰাইব কৰক

চকলং প্ৰথাৰে বিয়া হ'লে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰাটো বাধ্যতামূলকঃ মেদিনী মোহন

আহোম সমাজৰ পৰম্পৰা আৰু ধৰ্মীয় পৰিচয় সন্দৰ্ভত পুনৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আহোম জনগোষ্ঠীৰ বিশিষ্ট চিন্তাবিদ হিচাপে পৰিচিত মেদিনী মোহনে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰা এটা ফেচবুক পোষ্টত এই বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰা দেখা গৈছে।

সামাজিক মাধ্যমত চিন্তাবিদ গৰাকীয়ে লিখিছে, মই এজন আহোম Revivalist হিচাপে সকলো আহোম নেতাৰ মাজত আত্মীয়তা থকাটো বিচাৰো। আহোম নেতাসকলৰ ভিতৰত গৌৰৱ গগৈ দেৱৰ চকলং প্ৰথাৰে বিবাহ সম্পন্ন হোৱাৰ কথা তেওঁৰ জ্ঞাত। লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, গৌৰৱ গগৈৰ দেউতাক প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ দেৱেও একে প্ৰথাৰে বিবাহ কৰিছিল। চকলং হৈছে আহোম সমাজৰ পৰম্পৰাগত বিবাহ প্ৰথা। এই প্ৰথাৰে বিবাহ সম্পন্ন হ’লে সংশ্লিষ্ট পৰিয়ালটোৱে আহোম সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্য মানি চলাটো উচিত।

তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে, চকলং প্ৰথাৰে বিবাহিত পত্নী আৰু সন্তানসকলে আহোম পৰিচয় অনুসাৰে সমাজে গ্ৰহণ কৰা ধৰ্মসমূহৰ ভিতৰত হিন্দু, বৌদ্ধ, তাও, ফুৰালুং উপৰিপুৰুষ উপাসক আদিৰ যিকোনো এটা ধৰ্ম ঘোষণা কৰিব পাৰে, আনকি ধৰ্মহীন হিচাপেও থাকিব পাৰে। কিন্তু তেওঁ খ্ৰীষ্টান পৰিচয় গ্ৰহণ কৰাৰ বিষয়ত আপত্তি প্ৰকাশ কৰে।

পোষ্টটোত চিন্তাবিদ গৰাকীয়ে গৌৰৱ গগৈক উদ্দেশ্য কৰি আহ্বান জনাই কয় যে, পৰিয়ালটোক পুনৰ “নিজ পৰম্পৰা (পক থৌং টাই)” লৈ উভতাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। এই মন্তব্য প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছত সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে। একাংশই এইটো ব্যক্তিগত মত প্ৰকাশ বুলি অভিহিত কৰিছে, আনহাতে আন কিছুমানে পৰম্পৰা সংৰক্ষণৰ যুক্তি উত্থাপন কৰিছে।

