আলী টৌকীৰৰ উদ্দেশ্যত আছিল ভাৰতবিৰোধী ষড়যন্ত্ৰঃ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

ডিজিটেল ডেস্কঃ অৱশেষত আজি আয়োজন কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বহু প্ৰতিক্ষিত বিশেষ সংবাদমেল ৷ দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত আয়োজন কৰা হৈছে এই বিশেষ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদমেলখন ৷ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু তেওঁৰ পৰিবাৰৰ পাকিস্তান সংযোগৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত এছ আই টিয়ে কৰা তদন্তৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এইখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰে।
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদমেলত কয় যে-কংগ্ৰেছে গৌৰৱ গগৈক সুৰক্ষা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে। ইপিনে গৌৰৱৰ পৰিয়াল আলী টৌকীৰ শ্বেখৰ ঘনিষ্ঠ বুলি । লগতে, পাকিস্তানী নাগৰিক আলী টৌকীৰ শ্বেখৰ সৈতে গৌৰৱ-পত্নী এলিজাবেথৰ আছে সংযোগ । কিয়নো ২০১১ৰ ১৮ মাৰ্চৰ পৰা ২০১২ৰ মাৰ্চলৈ এলিজাবেথ পাকিস্তানত আছিল। আলী টৌকীৰ শ্বেখ পাকিস্তানৰ এজন প্ৰভাৱশালী নাগৰিক। পাকিস্তান পৰিকল্পনা আয়োগৰ উপদেষ্টা আছিল আলী টৌকীৰ। লগতে পাক সেনাৰো অতি ঘনিষ্ঠ আছিল আলী টৌকীৰ শ্বেখ। ভাৰতক অশান্ত কৰাৰ ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰও কৰিছিল আলী টৌকীৰ শ্বেখে। ইপিনে লীড পাকিস্তান নামৰ NGOৰ CEOৰ আছিল আলী টৌকীৰ শ্বেখ।
এইখিনিতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে- এলিজাবেথে ২০১১ চনত লীড পাকিস্তানত যোগ দিছিল। সিন্ধু জলচুক্তিক লৈ লীড পাকিস্তানে কাম কৰিছিল। ইপিনে জলবায়ু নিয়ন্ত্ৰণৰ নামত সিন্ধু জলচুক্তিক পাকিস্তানৰ অস্ত্ৰৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আলী টৌকীৰৰ মতে- অসমৰ মুছলমান নাগৰিকৰ ওপৰত পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ স্বত্ব আছে। অসমক লৈ আলী টৌকীৰৰ বিশেষ স্বাৰ্থ আছিল। দিল্লীৰ সংঘৰ্ষক লৈ গৌৰৱ গগৈক প্ৰশংসা কৰিছিল আলী টৌকীৰে। কিন্তু বিষয়টো সংসদত উত্থাপন কৰিছিল গৌৰৱ গগৈয়ে। আলী টৌকীৰৰ প্ৰতিটো টুইটত এলিজাবেথক টেগ কৰিছিল। এই সমূহ পোহৰলৈ অহাৰ পাছত সকলো টুইট আলী টৌকীৰে ডিলিটো কৰিছিল। লগতে কয় যে- ২০১০ৰ পৰা ২০১৩ লৈ ১৩ বাৰ ভাৰতলৈ আহিছিল আলী টৌকীৰ। আলী টৌকীৰে লগত অন্য লোককো ভাৰতলৈ আনিছিল। আলী টৌকীৰে এলিজাবেথক লীড পাকিস্তানত চাকৰি দিছিল। তাৰ পৰাই ভাৰতলৈ বদলি হৈছিল এলিজাবেথ। কিন্তু পাকিস্তানৰ পৰাই দৰমহা লৈ আছিল এলিজাবেথে। এলিজাবেথে পাকিস্তানস্থিত লীডক ৰিপ’ৰ্ট কৰিব লাগিছিল। দিল্লীত চাকৰি কৰিও পাকিস্তানক ৰিপ’ৰ্ট কৰিছিল এলিজাবেথে। আলী টৌকীৰে লগত অন্য লোককো ভাৰতলৈ আনিছিল।
উল্লেখ্য যে- মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, গৌৰৱৰ সৈতে বিবাহৰ পাছতো এলিজাবেথে ব্ৰিটিছ নাগৰিকত্ব এৰা নাই। বিবাহৰ পাছতো এলিজাবেথে নিজৰ ধৰ্ম এৰা নাই। আমেৰিকাৰ ছিনেটৰ টম উদালিৰ অধীনত এলিজাবেথে প্ৰশিক্ষণ লৈছিল। টম উদালিয়ে পাকিস্তানক সহায় কৰিবলৈ মাৰ্কিন চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছিল। এলিজাবেথৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখনো আমোদজনক। দিল্লীত নিযুক্তিৰ এবছৰ পাছত যোগদানৰ তাৰিখ দিছিল এলিজাবেথক। এই এবছৰত এলিজাবেথক প্ৰশিক্ষণ দিছিল আলী টৌকীৰে। ইপিনে আলী টৌকীৰ আৰু ভাবনা লুথৰাৰ মাজত চুক্তি হৈছিল। সেইমতে এলিজাবেথক ভাৰতৰ বিভিন্ন কামত নিয়োগ কৰা হৈছিল। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়- এলিজাবেথে দিল্লীৰ পৰা বহুবাৰ ইছলামাবাদলৈ হৈছিল। গৌৰৱ গগৈৰ পত্নীৰ পাকিস্তান ভ্ৰমণৰ খৰচ বহন কৰিছিল লীড পাকিস্তানে। ২.৫লাখ টকা দৰমহা পাইছিল এলিজাবেথে। কিন্তু এলিজাবেথৰ মুৰব্বী ভাবনা লুথৰাই পাইছিল মাত্ৰ ৫০হাজাৰ টকা।