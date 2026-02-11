চাবস্ক্ৰাইব কৰক

অসমত উচ্ছেদৰ জৰিয়তে ১,২৫,৩২৬ বিঘা ভূমি মুকলি কৰা হৈছেঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা...

দিছপুৰ লোকসেৱা ভৱনত সংবাদমেল আয়োজন কৰি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।  উচ্ছেদ সম্পৰ্কত সংবাদমেল সম্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ।  ১,২৫,৩২৬ বিঘা ভূমি মুকলি কৰা হৈছে বৰ্তমানলৈ।

ডিজিটেল ডেস্কঃ দিছপুৰ লোকসেৱা ভৱনত সংবাদমেল আয়োজন কৰি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।  উচ্ছেদ সম্পৰ্কত সংবাদমেল সম্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ।  ১,২৫,৩২৬ বিঘা ভূমি মুকলি কৰা হৈছে বৰ্তমানলৈ।  উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতে সংবাদমেল আয়োজন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সংবাদমেলত তেওঁ কয় যে,   ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰিয়ে কমিটি গঠন কৰা হ’ব।  বনাঞ্চলৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ বাবেই এই কমিটি গঠন কৰা হৈছে।  জিলা আয়ুক্ত আৰু বন বিভাগৰ নেতৃত্বত গঠন হ’ব কমিটি ।  কাৰোবাৰ আপত্তি থাকিলে কমিটিত কৰিব পাৰিব আবেদন। 

SCৰ ৰায়দানক ঐতিহাসিক ৰায়দান বুলি উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কমিটিৰ মুৰব্বী হিচাপে থাকিব জিলা আয়ুক্ত গৰাকী।  খিলঞ্জীয়া ভূমি পুত্ৰসকলে লাভ কৰিব বনভূমি পট্টাৰ অধিকাৰ।  প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসমৰ ভ্ৰমণ সম্পৰ্কেও জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে।  পুৱা গুৱাহাটীৰ পৰিৱৰ্তে পুনে পুনে চাবুৱালৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী।  আধাঘণ্টা সময়ত বায়ু সেনাৰ বিমান অৱতৰণ কৰিব বিশেষ পথটোত।  কেইবাখনো যুদ্ধ বিমান অৱতৰণ কৰিব, কিছুমান নকৰে।

 ইয়াৰ পিছত দিনৰ ১২ বজাত গুৱাহাটীলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডী।  সেই বিশেষ পথটোৰেই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিমান অৱতৰণ আৰু প্ৰস্থান কৰিব।  দিনৰ ১বজাত গুৱাহাটী-উঃ গুৱাহাটীৰ দলং মুকলি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ধাৰৰ বিপৰিতে গৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নতুন দলংখন। ফেব্ৰুৱাৰী মাহটোত কোনো যান-বাহন নচলে দলং খনত। কেৱল ৰাইজে খোজ কঢ়াৰ বাবে খোলা থাকিব এই দলংখন। 

লাচিত ঘাটলৈও যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী।  বঙৰাত নিৰ্মিত IIMৰ অস্থায়ী প্ৰকল্পৰ মুকলি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে।  আমিনগাঁৱৰ হাইপাৰ স্কেল ডাটা চেণ্টাৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে।  ১০০খন নতুন ই-ভি বাছ মুকলি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে।  পৰৱৰ্তী সময়ত সম্পূৰ্ণ ৰূপে বাতিল হ’ব ডিজেল চালিত বাছসেৱা।  ২১ ফেব্ৰুৱাৰীত CRPFৰ ৰেজিং ডে’ পালন কৰা হ’ব সৰুসজাইত।  প্ৰথম বাৰৰ বাবে ৰাইজৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে CRPFৰ ৰেজিং ডে’।  CRPFৰ ৰেজিং ডে’ত উপস্থিত থাকিব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। 

