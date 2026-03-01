চাবস্ক্ৰাইব কৰক

হাটশিঙিমাৰীৰ ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত

ডিজিটেল ডেস্কঃ হাটশিঙিমাৰীৰ ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৪০০ শতাধিক বুথ কমিটি, ৩৫ টা মণ্ডল কংগ্ৰেছ, ২টা ব্ল'ক কংগ্ৰেছ আৰু টিকট প্ৰত্যাশী সকলক লৈ জিলা কংগ্ৰেছে আয়োজন কৰে এই বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা। সভাত উপস্থিত থাকে কংগ্ৰেছৰ চাৰি গৰাকী টিকট প্ৰত্যাশী প্ৰাৰ্থী। 
প্ৰাৰ্থী কেইজন ক্ৰমে জিলা সভাপতি তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক ডাঃ মতিউৰ ৰহমান মণ্ডল,পুত্ৰ মহিবুৰ ৰহমান, টিকট প্ৰত্যাশী আব্দুছ ছালাম শ্বাহ আৰু টিকট প্ৰত্যাশী ৰুকুনুৰ জামান লাবলু। মানকাচৰ সমষ্টিৰ পৰা মুঠ ৮ গৰাকী টিকট প্ৰত্যাশীয়ে প্ৰাৰ্থীত্ব বিচাৰি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ওচৰত আবেদন কৰিছে। হাই কমাণ্ড যিজন প্ৰাৰ্থীক টিকট দিব তেওঁৰ হৈ বাকী প্ৰাৰ্থী কেইজনে কাম কৰি মানকাচৰ সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ দখলত আনিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব বুলি বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত আহ্বান জনোৱা হয়। একেদৰে নিৰ্বাচনত কিদৰে বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ কমিটিৰ সদস্য, বিষয়ববীয়া সকল ঘৰে ঘৰে গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব তাক লৈ এই সভাত আলোচনা কৰে। 
