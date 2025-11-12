নলবাৰীৰ মুকালমুৱাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ এজন যুৱক

ডিজিটেল সংবাদ,হাজোঃ ৰাজ্যত দিনক-দিনে বৃদ্ধি নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা। এইবাৰ হাজোৰ সীমিন্তবৰ্তী নলবাৰীৰ মুকালমুৱা থানাৰ অন্তৰ্গত গলদীঘলাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ এজন যুৱক । যুৱকজনৰ নাম জাফাৰ আলী, বয়স ৩২ বছৰ।
উল্লেখ্য যে, যোৱা ১০ নৱেম্বৰত পুৱা ১০ বজাত গুৱাহাটীত কামত যাম বুলি ওলাই গৈছিল জাফাৰ আলী ঘৰৰ পৰা । কিন্তু সন্ধিয়া ঘৰলৈ উভতি নহাত পৰিয়ালৰ লোকে বিভিন্ন ঠাইত খবৰ কৰাত কোনো ধৰণৰ খবৰ লাভ নকৰাত পৰিয়াল মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় ।
আনফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত আদাবাৰী আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰে পৰিয়ালৰ লোকে। লগতে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে।