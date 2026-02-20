নাওবৈচাৰ ফুলবাৰীত বন্দুকৰ গুলী উদ্ধাৰ

&quot; \u09b2\u0996\u09bf\u09ae\u09aa\u09c1\u09f0\u09f0 \u09a8\u09be\u0993\u09ac\u09c8\u099a\u09be\u09f0 \u09ab\u09c1\u09b2\u09ac\u09be\u09f0\u09c0\u09a4 \u09ac\u09a8\u09cd\u09a6\u09c1\u0995\u09f0 \u0997\u09c1\u09b2\u09c0 \u0989\u09a6\u09cd\u09a7\u09be\u09f0\u0964 \u09e7\u09a8\u0982 \u09ae\u09be\u099c\u0997\u09be\u0981\u09f1\u09f0 \u0995\u09c3\u09b7\u09cd\u09a3 \u09ac\u09f0\u09c1\u09f1\u09be \u09a8\u09be\u09ae\u09f0 \u09b2\u09cb\u0995\u099c\u09a8\u09f0 \u099f\u09bf\u09a8\u09aa\u09be\u09a4 \u09ab\u09c1\u099f\u09bf \u0998\u09f0\u09f0 \u09ad\u09bf\u09a4\u09f0\u09a4 \u09b8\u09cb\u09ae\u09be\u09b2 \u0997\u09c1\u09b2\u09c0\u0964 \u0998\u099f\u09a8\u09be \u09b8\u09a8\u09cd\u09a6\u09f0\u09cd\u09ad\u09a4 \u0986\u09f0\u0995\u09cd\u09b7\u09c0\u09f0 \u09a4\u09a6\u09a8\u09cd\u09a4 \u0986\u09f0\u09ae\u09cd\u09ad\u0964 \u0998\u099f\u09a8\u09be\u0995 \u09b2\u09c8 \u0985\u099e\u09cd\u099a\u09b2\u099c\u09c1\u09f0\u09bf \u099a\u09be\u099e\u09cd\u099a\u09b2\u09cd\u09af\u0964 &quot;