নাওবৈচাৰ ফুলবাৰীত বন্দুকৰ গুলী উদ্ধাৰ

১নং মাজগাঁৱৰ কৃষ্ণ বৰুৱা নামৰ লোকজনৰ টিনপাত ফুটি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাল গুলী

  • লখিমপুৰৰ নাওবৈচাৰ ফুলবাৰীত বন্দুকৰ গুলী উদ্ধাৰ।
  • ১নং মাজগাঁৱৰ কৃষ্ণ বৰুৱা নামৰ লোকজনৰ টিনপাত ফুটি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাল গুলী।
  • ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ।
  • ঘটনাক লৈ অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্য।
অসম আৰক্ষী