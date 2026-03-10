New Update
- ৰন্ধন গেছক লৈ চৰকাৰৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত
- সমগ্র দেশত ECA বলৱৎ
- ঘৰুৱা গেছ ৰ যোগান নিশ্চিত কৰি ৰাখিবলৈ নির্দেশনা জাৰি
- উদ্যোগ খণ্ডলৈ ঘৰুৱা গেছ ৰ যোগান অতি সীমিত ৰখাৰ নির্দেশনা
- ব্যৱসায়িক প্রতিষ্ঠানলৈ ঘৰুৱা গেছ ৰ লগতে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ যোগান অতি সীমিত ৰখাৰ নির্দেশনা প্ৰদান
- চিলিণ্ডাৰ বুকিঙৰ সময় ২৫ দিনলৈ বৃদ্ধি
- এটা চিলিণ্ডাৰ পোৱাৰ ২৫দিন পাছত কৰিব পাৰিব আনটো চিলিণ্ডাৰ বাবে বুকিং
- ৰন্ধন গেছৰ কৃত্ৰিম নাটনি সৃষ্টি নকৰিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ চৰকাৰৰ
- চাহ উদ্যোগ, সাৰ কাৰখানাই লাভ কৰিব গেছৰ যোগান
- নগৰীয়া গেছ বিতৰকে লাভ কৰিব ঘৰুৱা গেছ
- ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছ ব্যৱহাৰকাৰীক প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ
- ৰিফাইনেৰী, বিদ্যুৎ খণ্ডৰ পৰা গেছৰ যোগান কর্তন