চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা ৰাষ্ট্ৰীয়

ৰন্ধন গেছক লৈ চৰকাৰৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত

ৰন্ধন গেছক লৈ চৰকাৰৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। সমগ্র দেশত ECA বলৱৎ। ঘৰুৱা গেছ ৰ যোগান নিশ্চিত কৰি ৰাখিবলৈ নির্দেশনা জাৰি।  

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
াীীুপপ বূবূ
  • ৰন্ধন গেছক লৈ চৰকাৰৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত 
  • সমগ্র দেশত ECA বলৱৎ
  • ঘৰুৱা গেছ ৰ যোগান নিশ্চিত কৰি ৰাখিবলৈ নির্দেশনা জাৰি 
  • উদ্যোগ খণ্ডলৈ ঘৰুৱা গেছ ৰ যোগান অতি সীমিত ৰখাৰ নির্দেশনা
  • ব্যৱসায়িক প্রতিষ্ঠানলৈ ঘৰুৱা গেছ ৰ লগতে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ যোগান অতি সীমিত ৰখাৰ নির্দেশনা প্ৰদান
  • চিলিণ্ডাৰ বুকিঙৰ সময় ২৫ দিনলৈ বৃদ্ধি
  • এটা চিলিণ্ডাৰ পোৱাৰ ২৫দিন পাছত কৰিব পাৰিব  আনটো চিলিণ্ডাৰ বাবে বুকিং
  • ৰন্ধন গেছৰ কৃত্ৰিম নাটনি সৃষ্টি নকৰিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ  চৰকাৰৰ
  • চাহ উদ্যোগ, সাৰ কাৰখানাই লাভ কৰিব গেছৰ যোগান
  • নগৰীয়া গেছ বিতৰকে লাভ কৰিব ঘৰুৱা গেছ 
  • ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছ ব্যৱহাৰকাৰীক প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ
  • ৰিফাইনেৰী, বিদ্যুৎ খণ্ডৰ পৰা গেছৰ যোগান কর্তন
ৰন্ধন গেছ