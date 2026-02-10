ভাল খবৰ আহি আছেঃ বৃদ্ধি পাব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা...

ডিজিটেল ডেস্কঃ হোলীৰ পূৰ্বে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সকললৈ আহি আছে এটা ভাল খবৰ। অষ্টম দৰমহা আয়োগ অনুসৰি বৃদ্ধি পাব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থ কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা।
এই বছৰ হোলীত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে ডিএ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে শীঘ্ৰে এই সুখবৰ লাভ কৰিব পাৰে। আশা কৰা হৈছে যে হোলীৰ পূৰ্বে এই উপহাৰ লাভ কৰিব পাৰে কৰ্মচাৰীসকলে।
ধাৰণা কৰা হৈছে যে এইবাৰ ডিএ ২ শতাংশ বৃদ্ধি পাব পাৰে। অৱশ্যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এইপৰ্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰা হোৱা নাই। শীঘ্ৰে চৰকাৰে এই ঘোষণা কৰিব পাৰে। প্ৰতিবছৰে দুবাৰকৈ চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলৰ ডিএ বৃদ্ধি কৰে। প্ৰতিবছৰে জানুৱাৰী আৰু জুলাইত ডিএ বৃদ্ধি কৰা হয়।