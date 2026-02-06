চাবস্ক্ৰাইব কৰক

গুৱাহাটীত আয়কৰৰ কেইবাটাও বৃহৎ দলৰ তালাচী অভিযান

গুৱাহাটীত আয়কৰৰ কেইবাটাও বৃহৎ দলৰ তালাচী অভিযান। ব্যৱসায়ী ৰতন শৰ্মা আৰু নবীন সিংহলৰ ঘৰ-ব্যৱসায়িক প্রতিষ্ঠানত অভিযান। মহালক্ষ্মী আৰু সত্যম গ্রুপৰ সকলো প্রতিষ্ঠানতে ৩দিন ধৰি চলিছে অভিযান।

  • গুৱাহাটীত আয়কৰৰ কেইবাটাও বৃহৎ দলৰ তালাচী অভিযান।
  • ব্যৱসায়ী ৰতন শৰ্মা আৰু নবীন সিংহলৰ ঘৰ-ব্যৱসায়িক প্রতিষ্ঠানত অভিযান।
  • মহালক্ষ্মী আৰু সত্যম গ্রুপৰ সকলো প্রতিষ্ঠানতে ৩দিন ধৰি চলিছে অভিযান।
  • শ শ কোটি টকাৰ সা-সম্পত্তি আৰু সোণৰ আ-অলংকাৰ জব্দ কৰা হৈছে। 
  • ৰতন শৰ্মাৰ ঘৰত বৰ্তমানলৈ জব্দ কৰা হৈছে ৩০ কোটি টকাৰ সোণ।
  • সিংহল-ৰতন শৰ্মাই খাংচাঙত অবৈধ ফাৰ্মেৰে খনন চলোৱাৰ তথ্যও পোহৰলৈ আহিছে। 
  • ক’ল পাল্ছ প্রাইভেট কোম্পানীৰ নামত অবৈধ ফাৰ্মেৰে ব্যৱসায়। 
  • সোণাপুৰৰ মেফেয়াৰ ৰিজৰ্টতো কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ তথ্য আহিছে পোহৰলৈ।
  • খাৰছাং, টিপি, ভালুকপুং আদি স্থানতো ৰতন-নবীনৰ প্রতিষ্ঠানত অভিযান।
