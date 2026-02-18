New Update
- ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ সংবাদেল সম্বোধন
- ভূপেন বৰাৰ পদত্যাগৰ পাছতে এই সংবাদমেল সম্বোধন
- সংবাদমেল সম্বোধন APCCৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ
- সংবাদমেলত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, সাংসদ প্ৰদুৎ বৰদলৈ, সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন,প্ৰাক্তন সভাপতি ৰিপুন বৰা উপস্থিত থাকে
- লগতে সংবাদমেলত উপস্থিত থাকে AICC ৰ সম্পাদক পৃথ্বীৰাজ সাথে
- প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ অসম ভ্ৰমণ সম্বন্ধে সংবাদমেলযোগে ঘোষণা কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে
- কাইলৈ অসমলৈ আহিব প্ৰিয়ংকা গান্ধী
- পুৱা বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে মা কামাখ্যা আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিবলৈ যাব
- তাৰ পৰা দিছপুৰৰ মানবেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্স মিলিত হ'ব বৈঠকত
- ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰফালে প্ৰকাশ পাব APCCৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা
- সংবাদমেলত ঘোষণা গৌৰৱ গগৈৰ