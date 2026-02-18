চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ সংবাদেল সম্বোধন

ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ সংবাদেল সম্বোধন। ভূপেন বৰাৰ পদত্যাগৰ পাছতে এই সংবাদমেল সম্বোধন কৰে।

  • ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ সংবাদেল সম্বোধন 
  • ভূপেন বৰাৰ পদত্যাগৰ পাছতে এই সংবাদমেল সম্বোধন 
  • সংবাদমেল সম্বোধন APCCৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ 
  • সংবাদমেলত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, সাংসদ প্ৰদুৎ বৰদলৈ, সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন,প্ৰাক্তন সভাপতি ৰিপুন বৰা উপস্থিত  থাকে
  • লগতে সংবাদমেলত উপস্থিত থাকে AICC ৰ  সম্পাদক পৃথ্বীৰাজ সাথে 
  • প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ অসম ভ্ৰমণ সম্বন্ধে সংবাদমেলযোগে ঘোষণা কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে 
  • কাইলৈ অসমলৈ আহিব  প্ৰিয়ংকা গান্ধী
  • পুৱা বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে মা কামাখ্যা আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিবলৈ যাব 
  • তাৰ পৰা দিছপুৰৰ মানবেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্স মিলিত হ'ব বৈঠকত 
  • ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰফালে প্ৰকাশ পাব  APCCৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা
  • সংবাদমেলত ঘোষণা গৌৰৱ গগৈৰ

গৌৰৱ গগৈ