গোলকগঞ্জত আৰক্ষীৰ গুণ্ডাগিৰি

ডিজিটেল ডেস্কঃ গোলকগঞ্জৰ বালাজান আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ গুণ্ডাগিৰি। সাংবাদিকৰ মূৰত পিষ্টল থৈ হত্যাৰ ভাবুকি ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া দিবাস মেলছোদাৰ। আৰক্ষীৰ ভাবুকিত নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে সাংবাদিকগৰাকীয়ে।
উল্লেখ্য যে, বালাজান অঞ্চলৰ দুৰ্নীতি অনিয়মৰ বাতৰি কৰায় কাল হ'ল সহিদুল হকৰ। বালাজান আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া দিবাস মেলছোদাৰ বিৰুদ্ধে গৌৰীপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল। শনিবাৰ নিশা আঠ বজাত কোনো প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা নকৰি আৰক্ষী বিষয়া দিবাস মেলছোদাই দুই আৰক্ষী কনিষ্টবলক লগত লৈ বালাজানৰ ৰাজহুৱা স্থানৰ পৰা চোচৰাই নিয়ে আৰক্ষী চকীলৈ সাংবাদকগৰাকী । আৰক্ষী চকীত তিনি ঘন্টা ধৰি আবদ্ধ কৰি চলায় শাৰিৰীক আৰু মানসিক অত্যাচাৰ। ই
পিনে তিনিঘণ্টামান মূৰত পৰিয়ালৰ লোকক চমজাই দিয়াৰ পূৰ্বে হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদাান কৰে সাংবাদিকগৰাকীক।মূৰত পিষ্টল থৈ সকীয়নি প্ৰদান কৰাৰ লগতে কয় যে যদি কোনো লোকক এই কথা অৱগত কৰে তেন্তে এনকাউন্টাৰৰ কৰিব সাংবাদিকগৰাকীক।