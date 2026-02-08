চাবস্ক্ৰাইব কৰক

হিন্দু-মুছলমানৰ মিলনস্থলীত পৰিণত গৌৰীপুৰৰ কালী মন্দিৰ

যি সময়ত ৰাজনৈতিক নেতাৰ সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্যই ৰাজ্যৰ আকাশ বতাহ কলুষিত কৰি তুলিছে। ঠিক তেনে সময়তে ধুবুৰীবাসীয়ে দেখুৱালে সম্প্ৰীতিৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন।

ডিজিটেল ডেস্কঃ যি সময়ত ৰাজনৈতিক নেতাৰ সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্যই ৰাজ্যৰ আকাশ বতাহ কলুষিত কৰি তুলিছে। ঠিক তেনে সময়তে ধুবুৰীবাসীয়ে দেখুৱালে সম্প্ৰীতিৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবৰ্ষতো মা কালীৰ বাৰ্ষিক পূজা আয়োজন কৰি অপায়-অমংগল দূৰ কৰাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনায়।

গৌৰীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰঙামাটি প্ৰথম খণ্ড গাঁৱত অৱস্থিত ছাতাগুৰি মা কালী মন্দিৰৰ এই পূজা ভাগ আয়োজন কৰিলে হিন্দু আৰু মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে। ইপিনে হিন্দু-মুছলমান উভয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকে একেলগে মিলি প্ৰেৰণ কৰিলে সম্প্ৰতিৰ বাৰ্তা। লগতে আয়োজন কৰিলে ৪৪ সংখ্যক বাৰ্ষিক পূজা ভাগ। কালী মন্দিৰৰ সভাপতি মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ হোৱাৰ লগতে সম্পাদকজন হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ। ইফালে, বাৰ্ষিক পূজা ভাগত পুৱাৰ পৰা নিশালৈকে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আগমন বহু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ। চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিম বংগৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰো আগমন ঘটে পূজাস্থলীলৈ।

