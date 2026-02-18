ভূপেন বৰাৰ কথা আগতেই গম পাইছিল গৌৰৱে! কিন্তু প্ৰমাণহে পোৱা নাছিল...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ভূপেন বৰাই বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত কৰাৰ পাছতে বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত সংবাদ মেল আয়োজন কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে। এই সংবাদমেলত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৰাকীয়ে তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে সদ্য পদত্যাগী কংগ্ৰেছ নেতা ভূপেন বৰাক।
বিজেপিত কেতিয়াও যোগদান নকৰো বুলি বৰদোৱা আৰু কামাখ্যাত শপত ল'ম বুলি কোৱা মানুহজনে কেনেকৈ এই সিদ্ধান্ত এটা দিনতে ল'ব পাৰিলে বুলি প্ৰশ্ন কৰে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ভূপেন বৰাক ভাল অভিনেতা বুলি আখ্যা দি গগৈয়ে কয় যে, তেওঁলোক দুয়োজনে যি ভাল অভিনয় কৰিলে, সেয়া আমি দেখিলো। আৰু দেখি শুনি আমি মানি লৈছো যে, এয়া খন্তেকীয়া পৰিকল্পনা নহয়, এয়া পূৰ্ব পৰিকল্পিত পৰিকল্পনাহে।
গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক কটাক্ষ কৰি কয় যে, আজি ইমানদিন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোক পাকিস্তানৰ এজেন্ট বনাই আছিল। কিন্তু শেষত গৈ আমাৰ কংগ্ৰেছ দলত আচঁল ধুৰন্ধৰ ওলাল ভূপেন বৰাহে। আমাক বহুলোকে কৈছিল কথাবোৰ। কিন্তু আমি মানি লোৱা নাছিলো। অৱশেষত সেয়া প্ৰমাণ হ'ল।
আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ সৈতে কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নহয় বুলি গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে, আগন্তুক ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত পুৰণি কংগ্ৰেছ আৰু নতুন কংগ্ৰেছৰ মাজতহে যুঁজ হ'ব। কাৰণ বিজেপি এতিয়া বিজেপি হৈ থকা নাই তাত থকা সকলো পুৰণি কংগ্ৰেছীয়ে। গতিকে বিজেপিৰ আজিৰ দিনৰ কোনো অস্তিত্ব নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপিক পুৰণি কংগ্ৰেছলৈ ৰূপান্তৰ কৰিলে।