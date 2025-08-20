লখিমপুৰত নকল সোণৰ মুকলি বেহাঃ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ...

ডিজিটেল সংবাদ,বিহপুৰীয়া : লখিমপুৰত নকল সোণ সহ গ্ৰেপ্তাৰ এজন। জিলাখনৰ অন্তৰ্গত সোনাপুৰ-আদি এলেঙী সত্ৰ সংযোগী পথৰ পৰা আৰক্ষীয়ে নকল সোণৰ বেপাৰী হাইদৰ আলিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে।
জানিব পৰা মতে, AR 01 U 4072 নম্বৰৰ এখন বিলাসী বাহনৰ তলত গোপন কক্ষ সাজি কঢ়িয়াই নিছিল প্ৰায় ১ কিল’গ্ৰাম ওজনৰ নকল সোণৰ টুকুৰাটো ৷
গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি বঙালমৰা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই কৌশলেৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে প্ৰৱঞ্চকটোক ৷ উল্লেখযোগ্য যে, লখিমপুৰৰ বঙালমৰাক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠা নকল সোণ আৰু জালনোটৰ বেহাৰ লগত জড়িত একাংশ প্ৰৱঞ্চকে দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই ৰাজ্যৰ লগতে বহিঃৰাজ্যৰো একাংশ লোকক প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছে ৷