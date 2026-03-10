চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

নিৰ্বাচনৰ সন্দৰ্ভত উৰা বাতৰিঃ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ সকিয়নি

ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তাৰিখৰ সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চিত খবৰ অস্বীকাৰ কৰিছে অসম ৰাজ্যিক মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াই। সামাজিক মাধ্যমতেই এই সন্দৰ্ভত এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা হৈছে।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
new ap web 6.jpg (1)

ডিজিটেল ডেস্কঃ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তাৰিখৰ সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চিত খবৰ অস্বীকাৰ কৰিছে অসম ৰাজ্যিক মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াই। সামাজিক মাধ্যমতেই এই সন্দৰ্ভত এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এই বিবৃতিটোত মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে- সমাগত অসম বিধান সভা নির্বাচন ২০২৬ক কেন্দ্ৰ কৰি সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্ন ভুৱা তথা উৰা বাতৰিৰ প্ৰচাৰ হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বৰ্তমানলৈ ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে অসমৰ নিৰ্বাচনকেন্দ্রিক কোনো তাৰিখ ঘোষণা কৰা নাই।  নির্বাচন আয়োগৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সঠিক তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব।

গতিকে, সামাজিক মাধ্যমত যিকোনো তথা প্ৰচাৰ কৰাৰ পূৰ্বে শুদ্ধতা পৰীক্ষা কৰক আৰু উৰা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক। নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত সাম্ভাব্য কোনো তাৰিখ সম্পৰ্কীয় তাৰিথো প্ৰকাশ কৰা নাই আয়োগে। অথবা সামাজিক মাধ্যমত এচামে এনে বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে ১৫ মাৰ্চত ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী সম্পৰ্কীয় অধিসূচনা আৰু ৯ এপ্ৰিলত এদিনীয়াকৈ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব । যি খবৰে বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে। 

image (59)

মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া