তিনিদিনীয়া ভ্রমণসূচীৰে অসমত উপস্থিত ভাৰতৰ পূৰ্ণাংগ নিৰ্বাচন আয়োগ

New Update
- তিনিদিনীয়া ভ্রমণসূচীৰে অসমত উপস্থিত ভাৰতৰ পূৰ্ণাংগ নিৰ্বাচন আয়োগ
- মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ নেতৃত্বত অসমলৈ আহিছে ৫ জনীয়া দলটো
- বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে ৰাওনা হয় হোটেল ৰেডিশ্বন ব্লু’লৈ
- নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত বুজ ল’বলৈ অসমত উপস্থিত সম্পূৰ্ণ আয়োগ
- মঙলবাৰে জিলা আয়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষক, ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিৰে বৈঠকত বহিব দলটো
- বুধবাৰে আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান, মুখ্য সচিবৰ সৈতে নিৰ্বাচন আয়োগৰ দলটো বহিব বৈঠকত
- ১৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ বিয়লি ৩.৩০ বজাত সম্বোধন কৰিব সংবাদমেল