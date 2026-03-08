যুদ্ধ জয়ৰ পাছত সহায়ৰ প্ৰয়োজন নাইঃ ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক তীব্ৰ কটাক্ষ ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ

ডিজিটেল ডেস্কঃ ইৰান আৰু ইজৰাইলৰ মাজত অব্যাহত আছে যুদ্ধৰ বিভীষিকা। মধ্যপ্ৰাচ্যৰ বিশেষকৈ সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহী, চৌদি আৰব, বাহৰেইন, কুৱেইট, কাটাৰৰ পৰিস্থিতিয়ে বহু দেশক চিন্তিত কৰি তুলিছে। কিন্তু আজি পৰ্যন্ত এই আক্ৰমণ বন্ধ হোৱা নাই।
উল্লেখ্য যে, যি এই আক্ৰমণ চলি আছে তাৰ মাজতে মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে ইৰানৰ ওপৰত আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ মাজতে ব্ৰিটেইনৰ সমৰ্থন লাভ নকৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে। ট্ৰাম্পে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কেইৰ ষ্টাৰমাৰক লক্ষ্য কৰি কয়-ইউৰোপীয় দেশখনে এতিয়া পশ্চিম এছিয়ালৈ বিমানবাহী জাহাজ প্ৰেৰণৰ কথা চিন্তা কৰিছে।যুদ্ধত জয়ী হোৱাৰ পাছত আমাক যুদ্ধত যোগদান কৰা মানুহৰ প্ৰয়োজন নাই।
লগতে ট্ৰাম্পে ষ্টাৰমাৰক দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক বিনষ্ট কৰা বুলি সমালোচনা কৰে। ট্ৰাম্পে ইৰানৰ ওপৰত আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ মাজতে ব্ৰিটেইনৰ সমৰ্থন লাভ নকৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰে।
আনফালে বুধবাৰে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে, ব্ৰিটিছ জেট বিমানে আমাৰ যৌথ ঘাটিৰ পৰা মধ্যপ্ৰাচ্যত আমেৰিকাৰ নাগৰিকক সুৰক্ষা দিবলৈ ড্ৰোন আৰু মিছাইলবোৰ ধ্বংস কৰিছিলে। এই বিশেষ সম্পৰ্কৰ বাস্তৱ অৱস্থা এইটোৱেই। জনসাধাৰণক সুৰক্ষা দিবলৈ দৈনিক বুদ্ধিমত্তা ভাগ-বতৰা কৰাটোৱেই হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ।