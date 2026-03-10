চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত ভূমিহীন পৰিয়ালক মাটিৰ পট্টা বিতৰণ

দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষাৰ অন্তত ভূমিৰ অধিকাৰ পালে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ বহুকেইখন গাঁৱৰ ভূমিহীন পৰিয়ালে।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
ffgvhhhhjjhjhhjhhh

ডিজিটেল সংবাদ, পশ্চিম কাৰ্বি আংলংঃ দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষাৰ অন্তত ভূমিৰ অধিকাৰ পালে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ বহুকেইখন গাঁৱৰ ভূমিহীন পৰিয়ালে। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত্বশাসিত পৰিষদৰ বিশেষ উদ্যোগত সোমবাৰে এক নং দুৱাৰ আমলা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ভোকচঙত এই পট্টা বিতৰণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

Captureyfj

"পুৰ্থিমি আকেমাং ২.০" আঁচনিৰ অধীনত এই হিতাধিকাৰীসকলক সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ ভূমিৰ পট্টা প্ৰদান কৰা হয়। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ ভোকচঙত সোমবাৰে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰভাত চন্দ্ৰ তাৰ’ৰ উপস্থিতিত অঞ্চলটোৰ বহুকেইটা পৰিয়ালক চৰকাৰী ভূমি পট্টা বিতৰণ কৰা হয়।

Capturehyujhj

উল্লেখযোগ্য যে, দুৰং বৰগাঁও, ভোকচং আৰু ঔগুৰীৰ দৰে পিছপৰা অঞ্চলৰ লোকসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি ভূমিৰ পট্টা নোহোৱাকৈ বসবাস কৰি আহিছিল। ফলত বিভিন্ন চৰকাৰী সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকা এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালসমূহৰ সমস্যাৰ বুজ লৈ কাৰ্বি পৰিষদে "পুৰ্থিমি আকেমাং ২.০" আঁচনিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক ভূমিৰ মালিকীস্বত্ব প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত লয়। সোমবাৰৰ এই পট্টা বিতৰণী অনুষ্ঠানত কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰভাত চন্দ্ৰ তাৰ’, কাৰ্যবাহী সদস্য ডি উফিং মাছলাইৰ লগতে কেইবাজনো গণ্য-মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে।

পশ্চিম কাৰ্বি আংলং