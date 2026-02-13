চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ডিব্ৰুগড়ত সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি

শিৱৰাত্ৰিলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী। আগন্তুক শিৱৰাত্ৰিক কেন্দ্ৰ কৰি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পশ্চিম বাসবাৰী অঞ্চলত উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়।

ডিজিটেল ডেস্কঃ  শিৱৰাত্ৰিলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী। শিৱৰাত্ৰিক কেন্দ্ৰ কৰি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পশ্চিম বাসবাৰী অঞ্চলত উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। ডিব্ৰুগড়ৰ মিৰ্জাবাগ অঞ্চলৰ বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ একাংশ লোকে হিন্দু সমাজক শিৱৰাত্ৰি উদযাপন নকৰিবলৈ ভাবুকি প্ৰদান কৰে। অন্যথা উৎসৱৰ সময়ত উপদ্ৰৱ সৃষ্টি কৰা হ'ব বুলিও হুংকাৰ প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। 

সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ মত প্ৰকাশ কৰে যে,বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ একাংশ লোকে হিন্দু সমাজক মহা শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা পূজা অৰ্চনা কৰিলে সামাজিক সম্প্ৰীতি বিঘ্নিত কৰাৰ অপচেষ্টা চলোৱা হ'ব বুলিও কয়। লগতে মন্দিৰ প্ৰাঙ্গণত অপবিত্ৰ বস্তু নিক্ষেপ কৰাৰ দৰে উচটনি মূলক বক্তব্যও প্ৰদান কৰে।এই ঘটনাই এলেকাটোত গভীৰ উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে। 

উল্লেখযোগ্য যে, স্থানীয় লোকসকলৰ অভিযোগ যে পূৰ্বতেও বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ একাংশ লোকে বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান-উৎসৱৰ সময়ত অশান্তি সৃষ্টিৰ চেষ্টা কৰিছিল। যদিও অধিকাংশ সাধাৰণ নাগৰিকে শান্তিপূৰ্ণ সহাৱস্থান বজাই ৰাখিবলৈ সদায় আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰি আহিছে। তথাপিও কিছুমান অসামাজিক তৎপৰতাই সময়ে সময়ে সম্প্ৰীতিৰ পৰিৱেশ বিঘ্নিত কৰি আহিছে। এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় লোকসকলে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি কয়- শিৱৰাত্ৰিৰ দৰে পবিত্ৰ উৎসৱ সম্পূৰ্ণ শান্তিপূৰ্ণভাৱে উদযাপন কৰাৰ অধিকাৰ সকলোৰে আছে। কোনো ধৰণৰ ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত হানিব পৰা মন্তব্য বা কাৰ্যকলাপ সহ্য কৰা নহ'ব বুলিও স্পষ্ট কৰি দিয়ে। আৰক্ষী আৰু জিলা প্ৰশাসনক বিষয়টো গুৰুত্বসহকাৰে লৈ প্ৰয়োজনীয় সুৰক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে তথা সকলোকে জানিবলৈ দিছে যে, সামাজিক মাধ্যমত বা অঞ্চলটোত প্ৰচাৰিত হোৱা যিকোনো উচটনি মূলক তথ্য-অভিযোগ তেওঁলোকে খতিয়ান কৰি আছে। আইন-শৃংখলা ৰক্ষা কৰিবলৈ পৰ্যাপ্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব। যিকোনো ধৰণৰ অসামাজিক কাৰ্যকলাপত জড়িত ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলিও স্পষ্ট কৰা হৈছে।

