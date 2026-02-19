ধুবুৰীত তীৰ-জুৱা খেলৰ বন্ধৰ দাবী, জিলা আয়ুক্তক স্মাৰক-পত্ৰ

ডিজিটেল ডেস্কঃ ধুবুৰী চহৰত তীৰ আৰু জুৱা খেলৰ অবাধ আৰু ৰমৰমীয়া বেহাই বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিছে নৱপ্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যৎ৷ সম্প্ৰতি ধুবুৰী চহৰৰ চোকে-কোণে চলি থকা তীৰ আৰু জুৱা খেলে পৰিবেশ বিনষ্ট কৰাৰ লগতে সৰ্বস্বান্ত কৰিছে কেইবাটাও পৰিয়াল। মূলতঃ বৃহত্তৰ ধুবুৰীৰ ১ নং ৱাৰ্ডৰ পৰা ১৬ নং ৱাৰ্ড লৈকে বিভিন্ন এলেকাত চলা তীৰ খেলৰ প্ৰতি নৱপ্ৰজন্ম আকৃষ্ট হোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি বিবেচিত হৈছে।
উল্লেখ্য যে,ধুবুৰীৰ বিশিষ্ট সমাজ সেৱী শিমূল সৰকাৰে ধুবুৰীত তীৰ,জুৱা খেল বন্ধৰ দাবীত জিলা আয়ুক্তক প্ৰদান কৰিলে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। কেৱল যুৱ চামেই নহয়, বৰঞ্চ এই খেলৰ সৈতে একাংশ বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিকো জড়িত হৈ পৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰা নাছিল একো পদক্ষেপ। লাখ লাখ টকাৰ জুৱা খেল চহৰ খনৰ একাংশ ক্লাৱ ঘৰত চলি আছে।
চহৰ খনৰ একাংশ ক্লাৱ ঘৰত বাহিৰৰ পৰা গে'টত তলা মাৰি ক্লাৱ ঘৰৰ ভিতৰত অবৈধ দুষ্ট চক্ৰই চলাই আছে জুৱাৰ খেল ।জুৱাৰ অবৈধ খেল চলি থকাত স্কুল-কলেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যৎ অন্ধকাৰাচ্ছন্ন হৈ পৰিছে। জীৱন ধ্বংস হৈ পৰিছে বহু যুৱ চামৰ এই তীৰ আৰু জুৱা খেলত আসক্ত হৈ। বর্তমানে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰুহায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী শিক্ষান্ত পৰীক্ষা চলি থকাৰ পাছতো ধুবুৰীত নিৰ্বিঘ্নে তীৰ আৰু জুৱা খেল চলি আছে। ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে এই দিশত লোৱা নাই কোনো কঠোৰ ব্যৱস্থা। অবৈধ তীৰ আৰু জুৱাৰ খেল বন্ধ কৰাৰ দাবী অন্যথা তীব্ৰ আন্দোলনৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰে।